高科技还是智商税？告诉你如何选择合规睡眠仪

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）据宁波市消保委微信公众号消息，近年来，随着工作生活节奏加快，出现睡眠问题的人数呈上升趋势，且“睡眠障碍”群体逐渐趋向年轻化。为迎合市场需求，不少商家推出了助眠类产品，其中销售火爆的睡眠仪究竟是高科技还是“智商税”？

对此，2023年5月，宁波市消保委联合鄞州区消保委，对市场上在售的10款主流品牌睡眠仪启动了为期10个月的比较试验。比较试验结果显示，10款睡眠仪样品在电磁辐射等安全性指标测试中均符合国家标准要求。宁波市消保委温馨提示广大消费者：

一、正规的睡眠治疗仪应该具备医疗器械产品注册证，购买时要尽量选择有医疗器械产品注册认证、有完整售后服务体系的助眠产品，并注意留存购买凭证。

二、经颅微电流刺激疗法在医院一般用于治疗抑郁症等精神疾病，包括缓解精神疾病引起的失眠，在选用助眠产品的时候要全面了解产品是否适合自己。

三、目前许多助眠产品还缺乏相关行业的标准规范，产品价格越高并不意味产品质量就越好，价格越高，越应保持必要的消费理性。预防失眠最好的方式是养成良好的睡眠习惯，如果失眠情况严重，应及时去正规医院接受治疗。

四、产品使用过程中，如出现身体不适或对产品有异议，可以委托相关检测机构对产品进行检测。若证实产品质量有问题，可向有关部门投诉，依法维护消费者自身权益。