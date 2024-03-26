记住以下几点 教你如何预防和应对霉变甘蔗中毒

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）据广州市疾病预防控制中心微信公众号消息，甘蔗，清甜而多汁深受广大市民喜爱，但有句俗语“清明蔗，毒过蛇”，到了清明前后食用甘蔗就要谨慎了。

广州疾控提醒大家，当心霉变甘蔗吃了会引起食物中毒严重时可导致死亡，那么我们该如何判断甘蔗是否霉变？如何正确储存甘蔗？一旦中毒如何紧急处理？

如何判断甘蔗是否霉变？

观察甘蔗外观，新鲜的甘蔗外观光滑、有白霜，而霉变的甘蔗表皮带有霉斑，色泽变差，有时末端还会有絮状或茸毛状的白色物质。

检查甘蔗质地，新鲜的甘蔗质地坚硬，而霉变的甘蔗质地较软，甚至按压后会有凹陷。

闻甘蔗气味，新鲜的甘蔗有清香味道，而霉变的甘蔗则有霉味或酒味。

切开甘蔗检查，切开甘蔗后，如果剖面有泛红黄色、棕褐色或青黑色的斑点、斑块，或者蔗心发红或发灰，都表示甘蔗已经霉变。

霉变甘蔗是怎么让人中毒的？

食用霉变甘蔗引起的食物中毒多发于初春季节，2-3月份为发病高峰期。甘蔗霉变的主要原因是甘蔗在储存和运输过程中受到霉菌的污染，霉变甘蔗中的节菱孢霉菌会产生3-硝基丙酸这种毒素，对人体造成严重危害。

甘蔗含糖量高，水分足，且在收获、运输和储存过程中常常会受到损伤，为霉菌的生长提供了有利条件。霉变甘蔗中的节菱孢霉菌产生的3-硝基丙酸毒素是一种嗜神经毒素，其中毒机理主要表现在以下几个方面：

首先，3-硝基丙酸毒素会选择性损害人体中枢神经系统，干扰细胞内酶的代谢，增强毛细血管的通透性。其次，3-硝基丙酸毒素还会引起各种局灶症状，如脑水肿和脑疝等。

此外，3-硝基丙酸毒素还会影响人体的氧化应激水平，导致自由基的产生和抗氧化防御机制的失衡。这种氧化应激状态会进一步加剧神经系统的损害，并可能导致肠道、心脏和肝脏等器官的损伤。

很多人以为把甘蔗发霉的部分砍掉，再吃剩下的甘蔗就没问题了。其实，这是个致命的误区。病菌入侵甘蔗后，菌丝可以延伸，即使砍掉霉变的部分，剩下的甘蔗也有肉眼看不见的大量毒素。

甘蔗中毒有什么症状？

甘蔗中毒的症状主要包括胃肠道和神经系统的紊乱，严重时可能导致抽搐、昏迷甚至死亡，按临床严重程度分为以下几种表现：

轻度中毒

恶心、呕吐、腹痛等消化道中毒的症状，同时可能出现头晕、视力模糊、复视等神经毒性症状。这些症状一般是暂时性的，患者可迅速恢复。

中度中毒

在轻度的基础上加重，消化道症状如呕吐、恶心、腹痛等可能频繁出现，部分患者可能会有中枢抑郁、嗜睡等症状。

重度中毒

更为严重，患者可能出现阵发性抽搐，每次发作持续1到2分钟，身体僵硬并反复发作。严重的癫痫持续状态，以及抽搐后常进入昏迷状态，瞳孔散大。有的患者昏迷后出现躁狂以及眼球震颤，有的出现强迫体位或瘫痪，有的出现肺水肿、血尿和柏油样便。

一旦中毒如何紧急处理？

在出现甘蔗中毒症状后，患者应该立即停止食用甘蔗。

如果患者中毒较轻，且吃的时间较短，可以进行催吐治疗，可以用手指或勺子按压喉咙，将吃的甘蔗吐出。在吐完以后，身体会流失较多水分，可以使用清水漱口，一般可以喝糖水、淡盐水补充体液，从而减轻中毒的症状。

如果中毒症状较轻，也可以遵医嘱服用泻药促使有毒食物排出，如番泻叶颗粒、乳果糖口服溶液等，刺激结肠推进性蠕动产生泻下作用。必要时进行结肠灌洗处理。

如果甘蔗中毒的症状比较严重，则需要在医生的指导下进行洗胃治疗，需要使用适当浓度的生理盐水等对胃进行冲洗。在洗胃治疗之后，由于肠胃黏膜受到明显损伤，还需要适当喝豆浆或者牛奶，对于肠胃黏膜起到一定保护作用。

对于呼吸困难的患者，需要进行吸氧等急救措施。同时也要注意保持呼吸道通畅，及时清理呼吸道分泌物。对于严重中毒的患者，需要及时送往医院进行抢救和治疗。

食用甘蔗的“正确姿势”

选择新鲜甘蔗。在购买甘蔗时，应选择表皮光滑、颜色鲜艳、质地坚硬的新鲜甘蔗。避免购买表皮有破损、变色或软化的甘蔗。

在食用甘蔗前，应检查甘蔗是否新鲜无霉变。如果发现甘蔗出现霉变或者闻到有霉味，应该立即停止食用，并妥善处理霉变甘蔗，避免误食引发中毒。

切勿饮用未经处理的甘蔗汁，因为榨汁过程中无法完全去除霉变部分。最好选择新鲜现榨的甘蔗汁，并在2小时内饮用完毕。