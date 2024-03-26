2024年北京市老龄健康工作将在这些方面发力

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）近日，北京市卫生健康委员会召开2024年老龄健康工作会。会议回顾总结近年来北京市老龄健康工作，部署2024年工作任务。

北京市卫健委介绍，北京市老龄健康工作以“积极老龄观、健康老龄化”为根本遵循，协同推进积极应对人口老龄化国家战略和健康中国国家战略，围绕首都功能定位，坚持以老年人健康为中心，不断夯实老年健康服务支撑体系和深化医养结合工作服务。老龄健康政策体系日臻完善。制定了《北京市积极应对人口老龄化实施方案（2021年-2025年）》《加强新时代首都老龄工作的实施意见》《北京市建立完善老年健康服务体系实施方案》《北京市关于深入推进医养结合发展的实施方案》等系列配套政策。

建立市区两级老年健康和医养结合服务指导中心，构建了“1+17+N”的工作机制，老年健康服务体系进一步健全。在全国率先开展老年友善医疗机构创建，从2018年的22家，增加到2023年底的595家，创建比例达到98.7%，老年医学科建设成效明显，公立二级及以上综合性医院设立老年医学科占比达到85%。在全国率先开展社区卫生服务机构老年健康服务规范化建设，经过三年努力，达标率超过96%。老年健康服务持续增容增量。

截至目前，形成医疗卫生机构与养老机构签约合作、养老机构举办医疗机构、医疗卫生机构开展养老服务、医疗卫生服务延伸到社区和家庭4种医养结合服务模式，全市571家养老机构均与基层卫生服务机构建立了“一对一”对接机制，养老机构医疗服务实现了全覆盖。老年友好型社会建设进一步深化。推进示范性老年友好型社区创建，全市共有93个社区被命名为全国示范性老年友好型社区。

据了解，2024年，本市的老龄健康工作将以完善“老老人”健康服务为重点，全面加强老年健康服务体系建设，落实市政府民生实事项目，继续推动安宁疗护中心和老年护理中心转型建设。开展失能老年人“健康敲门行动”，推动居家老年人上门医疗卫生服务和失能老年人长期照护服务发展。提升老年人健康素养，组织老年健康宣传周、敬老月等活动。开展社区老年健康大讲堂不少于50场，加强老年健康知识教育和相关政策宣传。开展老年痴呆防治促进行动和“口福”试点项目，扩大老年人心理关爱试点范围。

老年医学服务能力建设将继续加强，到今年年底，各区二级以上综合医院老年医学科设置比例不低于80%。做实老年人国家基本公卫服务，65岁及以上老年人城乡社区老年人健康规范化管理率不低于65%，65岁及以上老年人医养结合服务率、65岁及以上失能老年人健康服务率不低于85%。

此外，本市今年将继续加强医养结合机构能力建设，巩固社区卫生服务机构与辖区养老机构“握手”机制，提供健康指导、健康巡诊等服务。组织开展第二批国家医养结合示范区和医养结合示范机构创建工作。加强居家医养结合能力建设和医养结合队伍建设。组织医养结合人才能力提升培训项目，培训不少于500名医养结合机构从业人员。