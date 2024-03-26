转基因猪肾首次成功移植到人体

据英国《新科学家》网站3月21日报道，美国麻省总医院外科医生首次成功将一个转基因猪肾移植到一名活人体内。患者目前恢复状况良好，预计很快就会出院。最新研究标志着异种移植（将动物器官移植给人类）领域的一个重要里程碑，有望为全世界数百万肾衰竭患者带来新希望。

此次猪肾移植手术的接受者理查德·斯莱曼罹患Ⅱ型糖尿病、高血压和肾病。2018年12月，他移植了一位人类捐赠者提供的一个肾脏。但5年后，该器官出现了衰竭迹象。从去年5月开始，他开始透析并出现了并发症，需要每两周去一次医院，生活质量受到了严重影响。美国有超10万人在等待器官移植，其中大部分是肾病患者，而且每天有17人死亡。由于缺乏其他治疗选择，美国食品和药物管理局基于“同情使用”原则，批准了对斯莱曼进行实验性移植手术。

研究负责人塔索·卡瓦及其同事在3月16日进行了这项手术。手术持续了4个小时，术后不久肾脏开始产生尿液和废物肌酐。斯莱曼可以停止透析，进一步表明肾脏功能正常。研究团队相信猪肾至少可以工作两年。

移植的转基因猪肾由制药公司eGenesis提供。该公司培育的转基因猪携带某些人类基因，但去掉了一组对人类有害的猪基因。此外，斯莱曼还服用了一些免疫抑制药物，以进一步降低排斥发生的风险。到目前为止，没有出现排斥现象。斯莱曼目前已经可以自行走路，医生希望他能尽快出院。

严格说来，这并非科学家首次将猪肾移植到人体内，这类移植手术在过去已进行了5次，但都是在被宣布脑死亡并接受生命支持系统的人身上进行。最近一次发生在2023年7月，由纽约大学医生实施。此外，也有两名男子接受了猪心移植手术，但不幸的是，其中一名男子在接受移植两个月后因猪病毒并发症去世。因此，研究团队此次对肾源猪的巨细胞病毒进行了基因灭活。