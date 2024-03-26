阿尔茨海默病或可通过光疗改善

25日，记者从海南大学获悉，该校生物医学工程学院周非凡教授团队发现，对衰老及患阿尔茨海默病的小鼠实施无接触经颅光疗，可缓解小鼠病理现象、提升认知能力。这一发现为改善神经退行性疾病提供了一种潜在的调控策略。相关研究成果发表在国际期刊《自然·通讯》上。

阿尔茨海默病是一种与年龄相关的神经退行性疾病，也是最为常见的高致死率老年疾病之一，其主要病理特征为β-淀粉样蛋白异常聚集和神经元纤维缠结，进而导致神经元功能障碍和认知能力下降。目前主流的药物治疗存在药效不佳、易诱发毒副作用等问题，亟须开发安全有效的治疗新手段。

据了解，脑膜淋巴管是中枢神经系统引流的重要途径，具有清除β-淀粉样蛋白的功能，且会随着年龄增长或阿尔茨海默病发展而发生功能退化，这一现象被认为可能是加剧认知功能障碍和神经损伤的潜在因素，因此将其作为年龄相关认知障碍的治疗靶点具备较大可行性。

为此，周非凡团队提出通过光调控脑膜淋巴管功能改善神经退行性疾病的治疗策略。研究结果表明，利用近红外激光，对衰老及患阿尔茨海默病的小鼠实施了为期4周808纳米的无接触经颅光疗后，可显著增强小鼠的脑膜淋巴内皮细胞功能，进而提升淋巴系统引流，最终促进小鼠的病理缓解和认知改善。