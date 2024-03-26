喷嚏、鼻涕同“上线” 开窗通风就省了吧

还在春寒料峭之时，春季过敏性鼻炎就带着它恼人的症状悄悄来了。这些症状主要包括打喷嚏、流清涕、鼻痒、鼻塞等。春季过敏性鼻炎患者还能不能尽情拥抱春天、享受春天？让我们来听听医师怎么说吧！

别开窗！重要的事说三遍

除了关注花粉浓度的预报、尽量减少外出，如果您的工作性质可以实现居家办公，在家记得关闭门窗，打开空气净化器。切记，不要开窗通风！开窗通风只会让室外的花粉更多地进入到居室内，增加花粉浓度，加重症状。此外还要注意以下细节：

尽量不去树木或者花草丰茂之地 如果外出的话，建议佩戴口罩，减少花粉和鼻腔黏膜的接触。可佩戴常用一次性外科口罩，或防护效果更好的N95口罩。还可佩戴护目镜。

回家后建议更换全套外衣、冲洗眼睛及鼻部 外出回家后，建议更换全套外衣，冲洗眼睛及鼻部（推荐日常均可进行）。日常冲洗频率一天一次，当过敏非常严重，或者外出的频率较高时，可以适当增加冲洗频率。

最好做个过敏原检测

春季过敏性鼻炎的流行，不仅限于桃花、杏花等花卉的花粉，更多的是源于杨树、柳树、柏树等树木“看不见”的授粉。这些花粉颗粒虽然很小，但花粉量非常大，在春风的吹拂下，方圆几百公里都会在其笼罩之下，从而导致大量过敏性鼻炎症状的发生。

对于已经确诊过敏性鼻炎的患者，依旧推荐大家做过敏原检测。

过敏原会随着人体的免疫状态和外界环境变化而变化，过敏原检测不仅可以帮助确定是否患有春季过敏性鼻炎，也可借此更全面地了解其他过敏原。过敏原常用检测方法有血清检测、皮肤点刺等。

症状消失也别急着停药

对于有多年病史的老患者，推荐提前两周用药。如果能在春季过敏性鼻炎暴发季两周前，用上医生给予的正规抗过敏药物，过敏症状会发生得非常微弱。常见药物包括鼻喷、口服类抗过敏药物。

老患者在用药后，若症状得到很好的缓解或消失，无需到医院来进行治疗。若之前的药物无法很好地控制症状或症状加重，建议到医院进行药物的调整。

药物需联合并持续使用至少要两周以上。也就是说，症状消失的时候并非停药的时机。症状消失只是症状得到了控制，使用药物时长覆盖整个过敏季节是更为稳妥的选择。

春季过敏症状的持续时间因人而异。对于过敏原种类较少的患者，可能过敏季会持续一到两周。而有些患者过敏的花粉种类较多，因花粉飘散时期较长，可能会持续一个月以上。不过不必担心，连续一到两个月的用药依旧是非常安全的。

文/张迎宏 （北京大学第三医院）

捞干货

春季过敏性鼻炎的主要过敏原并非花卉，而是树木的授粉，应避免去到树木花草丰茂之地。

外出建议佩戴口罩、防护目镜；在家关闭门窗，避免室外的花粉进入室内。

熟知正规用药的老过敏患者，推荐提前两周用药，可极大减轻症状。