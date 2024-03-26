眼睛又红又痒，出门别忘戴上护目镜！

一双又红又痒的眼睛，几乎成了过敏一族入春后的“标配”。那么，过敏性结膜炎发作时，到底应该怎么做？

长期揉眼易患致盲眼病

季节性过敏性结膜炎是春季高发的一类过敏疾病，最常见的症状是眼红、眼睛痒。首先要提醒大家的是，出现眼睛痒的症状，频繁揉眼绝对不是缓解症状的好方法。

长期揉眼是一类致盲疾病——圆锥角膜的危险因素，所以，如果觉得眼睛痒，只靠一味揉一揉眼睛来缓解症状，是大家务必要戒掉的一个坏习惯！及时就医，才能帮您迅速缓解症状。

出门避开花粉浓度高峰

既往在春季有过眼部过敏症状的朋友，建议在春季减少出门，尽量避免接触过敏原，如植物类花粉等。如必要出门时，可提前查看花粉浓度预报，最好不在早晨和晚间等花粉浓度较高的时间段出门。

此外，建议外出时佩戴护目镜，起到物理隔离的作用。如果有条件，可以佩戴防护更严密的封镜，以达更好的防护效果。

资深过敏者可提前半月用药

从发病机制上看，过敏症状主要是由肥大细胞脱颗粒释放的大量组胺类物质导致的。因此，建议使用肥大细胞稳定剂类滴眼液，如色甘酸钠滴眼液、研立双滴眼液等；同时联合使用抗组胺类滴眼液，如埃美丁滴眼液；此外，还可以使用双效抗过敏滴眼液，如奥洛他定眼液、氮卓斯汀眼液等。

值得一提的是，辅助使用人工泪液类滴眼液，还能起到稀释眼部炎症因子、舒适眼表的作用。

知晓自身惯有发病周期的患者 建议可以提前半个月开始使用肥大细胞稳定剂类药物。使用盐酸氮卓斯汀滴眼液，或双效抗过敏滴眼液（每日2次），可以起到一定预防过敏性疾病发作的作用。比如，之前是每年三月底开始发病，今年就可以从三月中旬开始使用肥大细胞稳定剂或者双效抗过敏滴眼液。

若自行用药一段时间后，症状仍未得到缓解，建议到医院就诊。

中重度过敏性疾病或其他类型的过敏性结膜炎患者 如春季卡他性角结膜炎、常年性过敏性结膜炎等。对于这些患者，除了前文提及的基础用药，眼科医生在经过详细检查和评估后，一般会按需求加用如糖皮质激素滴眼液、免疫抑制剂滴眼液等药物。注意，这些药物必须遵照医嘱使用，从而保障有效又安全。

文/肖格格 （北京大学第三医院）

划重点

减少出门或避免在花粉浓度较高的时间段出门，出门建议佩戴护目镜。

熟知正规用药的老过敏患者，推荐提前半个月用药。

中重度过敏性疾病的患者，须在医生监测下，遵照医嘱使用药物。