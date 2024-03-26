壮大老年文旅 增进银发福祉

近年来，随着我国老龄化步伐加快，老年文旅消费群体不断壮大，市场需求迅速增长，文旅消费正成为推动银发经济发展的重要引擎。近日，国务院办公厅印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确指出，要针对银发群体拓展旅游服务业态，通过完善旅游服务设施，鼓励开发各类旅游产品，加强旅游市场监管等方式，不断增进老年人福祉。

国家统计局公布的数据显示，截至2023年末，我国60岁及以上人口共计2.97亿人，占全国人口的21.1%，预计到2035年，我国老年人口将突破4亿大关。中国旅游研究院发布的《中国国内旅游发展年度报告（2022—2023）》显示，2021年45岁以上的中老年旅游者合计出游11.94亿人次，占据了国内旅游客源市场的36.81%。全国老龄工作委员会的调查显示，2016年至2020年，我国老年文旅消费年均增速达23%，2021年老年文旅消费超7000亿元，银发群体正成为文旅消费的生力军。

银发群体文旅消费需求的日益增加，进一步推动了银发旅游市场的发展与壮大，但是在这过程中，也产生了一些亟待解决的问题，文旅消费场所适老化基础设施和服务还有待完善，专门针对银发群体的文旅产品供给稍显不足，部分银发群体还需要进一步适应文旅业的数字化趋势等。老年文旅经济关乎产业和事业的共同发展，目前，各级政府、文旅企业、消费者等多方主体共同发力，正在全力营造安全有序的老年旅游市场环境，推动银发文旅经济的高质量发展。

着力打造老年友好型文旅大环境。各地应当依托本地的文旅资源禀赋，聚焦资源优化整合，形成特色鲜明、布局合理的老年文旅产业体系，构建旅游产品精准、旅游服务专业、业态支撑多元的发展格局。同时，还要加快推动老年旅游市场向规范化、品质化方向发展，不断提高服务标准，有效保障老年人各项权益。针对老年人出游安全保障短板，应当大力发展老年旅游保险业务，建立健全老年旅游公共服务体系，推动旅游场所服务设施无障碍改造和适老化改造，提高公共交通无障碍设备配置水平，积极为老年游客营造舒适便捷的旅游环境。此外，支持研发更多适老化智能服务产品，提升数字适老化水平。

加强老年旅游产品的推陈出新。在充分分析老年群体的消费心理、行为习惯、购买偏好等的基础上，依托本地资源禀赋，产业特色等，针对老年群体多元化的需求，丰富老年文旅产品供给，策划休闲康养、乡村旅居、文化体验等适合的优质旅游产品，针对不同兴趣爱好、不同身体素质的老年群体开发个性化的旅游产品。规划设计科学的老年旅游线路，开发体验性、互动性强的旅游项目，着力打造更多体现文化内涵、人文精神的旅游精品，提高产品的供给能力和水平，形成良好发展态势。

强化文旅市场监管。市场监管部门应常态化开展涉老年人旅游活动的专项执法检查，对旅行社等市场主体的经营情况进行定期摸排，严格查处相关违法违规行为。同时，对查处的涉老年人旅游活动的案件开展“回头看”，实现老年旅游市场事前、事中、事后的全程监管，规范旅游市场经营秩序，保护广大老年游客合法权益。各地要畅通文旅消费投诉举报渠道，通过设置热线电话和网络投诉平台系统收集和处理举报事件。还要持续开展文旅市场维护老年人权益的主题宣传，借助社会各方力量推进普法宣传进社区、进家庭，提醒老年游客提高防范意识。可以通过公布指导案例、印发宣传册、发布电子海报、制作动漫宣传片等方式，加强法治宣传，提升老年人识骗防骗能力，避开旅游消费中的套路与陷阱。

促进银发文旅经济高质量发展，是提高我国老年人晚年休闲生活品质，使其共享旅游发展成果的现实需要，也是打造旅游经济增长引擎的重要方式。为此，需要顶层设计、企业创新、社会监督三方协同发力，加快供给侧结构性改革，培育高品质的产品和服务模式，营造更加友好的银发旅游消费环境，释放银发旅游经济的活力。有数据预测，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老年人将超过1亿人，老年旅游收入有望超过万亿元。面对潜力巨大的银发文旅市场，各级政府和企业应坚持需求导向，打造高适老化水平的产品和环境，这样才能让更多老年人畅享“诗和远方”。

（作者：袁莉，系湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心湖北省社会科学院分中心研究员）