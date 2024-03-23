专家建议防治儿童青少年心理健康问题应“关口前移”

中新社北京3月22日电 (记者 李纯)“防治儿童青少年心理健康问题应该‘关口前移’，相关措施要做在前面。”谈及如何应对校园欺凌相关的心理健康问题，国家精神疾病医学中心(上海市精神卫生中心)中医神志病临床诊疗中心负责人刘兰英近日在北京如是建议。

近期校园欺凌话题备受各方关注。校园欺凌背后存在怎样的儿童青少年心理健康问题？如何加强儿童青少年精神卫生防治工作？21日在北京参加第九届医学家年会(2024)期间，刘兰英就相关问题接受了中新社记者专访。

从业20余年，刘兰英说，最初儿童青少年心理健康疾病患者很少，2015年后逐渐增多。从目前每日接诊情况来看，16岁以下的患者逐渐增多。

刘兰英表示，儿童青少年心理健康问题发生的原因，其中之一便是校园欺凌。“值得注意的是，欺凌不仅限于肢体层面，还有许多是在精神层面的，比如被孤立、被忽视、被起哄等，都可能对孩子的心理造成创伤。”

另一个原因是亲子关系。刘兰英举例说，有患者在高中时发病，病因则可追溯至小学时，孩子曾经表达精神层面的诉求，但没有受到监护人的及时关注，也没有得到应有的回应。

“有一部分孩子会觉得压力很大，需要宣泄。我们需要高度关注儿童青少年的这种状态。”这位专家呼吁，防治儿童青少年心理健康问题应该“关口前移”，相关措施要做在前面。

儿童青少年心理健康问题在国家层面得到了重视。2019年，国家卫生健康委员会等12个部门联合制定有关行动方案，促进儿童青少年心理健康和全面素质发展。2023年，教育部等17个部门印发相关专项行动计划，标志着加强学生心理健康工作上升为一项国家战略。

在已有顶层设计的基础上，如何让相关措施落地见效尤为重要。刘兰英认为，家庭、学校、医院之间的配合是破题关键。

她提到，学校可以为学生提供舒缓情绪的渠道，例如创建校园乐队、帮助因心理原因休学的学生重返校园等。学校与医院可以建立“校医联合体”，邀请专业心理治疗师走进校园，为学生、老师、家长普及儿童青少年心理健康知识，提高应对心理健康问题的能力。家长要密切关注孩子的心理健康状态。

刘兰英建议教育部门、学校成立心理危机干预小组，在校园欺凌事件出现后尽早进行心理危机干预，能够有效降低心理疾病的发生率。

“从更宏观的角度讲，全社会应该共同努力降低精神疾病的病耻感。”刘兰英说，要教会儿童青少年如何合理表达情绪，出现负面情绪时该怎样应对，而非从病理性角度看待这个问题。“要告诉他们，偶尔心情不好是一件很正常的事，是可以被治愈的，就像心灵上得了一次‘小感冒’。”(完)