一个朋友最近犯愁，女儿正是青春靓丽的年纪却总气色不佳，皮肤干燥、易脱发，整个人懒洋洋的，动不动就疲劳犯困。她给女儿熬了上好的阿胶，也没什么效果。于是，她带着女儿来医院检查，验血发现是缺铁性贫血。她怎么也想不通，平时吃得也不错，怎么就缺了铁？

铁是人体必需的微量元素之一，也是造血的主要原料。铁的摄入不足、吸收障碍，或者消耗增加，都会导致身体中铁的库存不足，进而影响血红蛋白的合成，造成缺铁性贫血。缺铁性贫血通常发病比较缓慢，因为身体储存的铁需要几个月时间才能耗竭，当储存耗竭时，红细胞不仅数目减少而且个头也会变小。

我们体内的红细胞就像一辆辆运载氧气的卡车，把组织器官发挥功能所必需的氧气输送到身体的各个角落，血红蛋白是车上的运输工人，而铁元素是工人手中的氧气罐。发生缺铁性贫血时，血液携氧能力降低，机体组织和器官就会发生缺氧的变化，常见症状包括面色苍白、头晕头疼、畏寒怕冷、体力下降、疲劳乏力等。这也是贫血患者在气温下降时更容易显得“气色不好”的原因。

铁作为重要的微量元素，若身体组织长期缺乏，还会产生其他的症状，包括：异常疲劳、耳鸣眼花、注意力不集中、记忆力下降等神经系统症状；食欲缺乏、消化不良、恶心呕吐、腹胀腹泻、吞咽困难、咽部异物感等消化系统症状；闭经、月经不调、怕冷等内分泌系统症状；脱发、头发或皮肤干燥、指甲凹陷、口角炎等皮肤及附属器官症状。

导致缺铁性贫血的原因有很多，但总体分两种情况：一是摄入不足，其中还包括对铁的需求量增大而导致的相对摄入不足；二是丢失过多。

缺铁性贫血最常见的诱因包括这几方面：

失血。这是缺铁的主要原因。缺铁性贫血在育龄期尤其是月经量较大的女性中十分常见。在男性及绝经妇女中，最常见的失血病因是慢性隐匿性出血，通常为胃肠道出血。经常使用一些解热镇痛类药物（如阿司匹林、对乙酰氨基酚等）可能导致胃肠道出血，另外如消化性溃疡、痔疮或消化道恶性肿瘤等问题也是常见的出血原因。这就是医生劝有相关症状的患者做胃肠镜检查的原因。虽然缺铁性贫血只是个小病，但不可掉以轻心，必须找到原因，揪出幕后凶手，以免因小失大。

铁需求增加。从出生到青春期，机体阶段性快速生长需要大量的铁，单纯的食物摄入会显得相对不足。在妊娠期，虽然不来月经，但因为要提供铁给胎儿，所以需铁量会比孕前大幅增加。哺乳期的宝妈也会因为铁随乳汁分泌而丢失，导致铁的需求量大于普通成人。这些情况下，如果饮食结构不佳或进食量不足，就容易导致体内的铁元素入不敷出。

铁摄入过少。日常饮食中，补铁主要通过肉类，因此两类人群容易出现摄入不足的状况：一类是有饮食偏好的素食主义者；另一类是节食减肥的年轻人。肉类中的铁含量看起来好像也没那么高，那为什么医生劝我们多吃红肉补铁呢？这是因为，人体对肉禽类食物的铁吸收率在25%左右，但当身体缺铁时，吸收率可达40%。而植物性食物中的铁吸收率就只有10%左右。

铁吸收减少。比如吸收不良综合征，因胃肠道疾病而无法把食物中的营养成分完全吸收掉。胃黏膜受到损伤，也会影响食物的正常吸收和代谢，造成铁元素吸收不良。日常生活中有一个经常被忽视的因素——浓茶和咖啡，咖啡和茶所含的多酚类成分，会抑制铁的吸收，因此浓茶爱好者和咖啡“续命族”也是缺铁的高危人群。

缺铁性贫血怎么治？第一，调整饮食结构，多吃富含铁的食物，增加铁的摄入量；第二，治疗引发贫血的基础病，如子宫肌瘤或消化道溃疡等等，做到斩草除根；第三，使用补铁药物。各种铁盐（如硫酸亚铁、琥珀酸亚铁、葡萄糖酸亚铁、富马酸亚铁）或含糖铁均可作为口服铁剂治疗，可在餐前30分钟口服，服用铁剂时，同时服用维生素C片或橙汁可帮助铁的吸收，且不会增加胃部不适。一般2周后血红蛋白浓度就会上升。

平时门诊中，大家经常会问：“是不是打针补铁更快速有效？”一般来说，除非做过胃肠道手术导致失去了正常吸收铁剂的部位，大部分人都可以通过口服铁剂得到很好的疗效。静脉补铁存在诸多风险，例如可能发生高敏反应，严重时甚至威胁生命。铁剂若是渗漏至输液处局部组织，可引起疼痛、局部褐色变，严重时发生坏死。

还有关于剂量的问题。周围不少朋友，确诊了缺铁性贫血，也口服了铁剂治疗，一段时间后却说效果不佳，一询问发现大多有两个问题：一是没有按照医嘱的剂量服用，私自减量；二是医生配了一到两周的药，以为吃完这些就万事大吉了。事实上，补铁疗程是比较长的，必须做到按时按量服药，在血红蛋白恢复正常水平后还需继续服药一段时间，补足体内的储存铁才算达标。

回看开头提到的那位患者，经过一番刨根问底，发现小姑娘最近正在减肥，偏爱蔬菜水果，不太吃肉，还在尝试网上的“黑咖啡”减肥法，一天两杯坚持不懈，这些都是导致她气色不好的原因。在医生建议下，她纠正了错误的减肥方式，调整了饮食结构，口服补铁两周后血红蛋白就开始稳步上升，一个月后气色明显好转，又恢复了往日的白里透红。

（作者：严笑 赵逸斌，分别系宁波大学附属第一医院血液科副主任医师、宁波大学附属李惠利医院普外科副主任医师）