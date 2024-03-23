枕头，是用来枕“头”的吗

枕头，是用来枕“头”吗？

生活中，多数人睡觉时都是直接使用枕头。“这是错误的用法。”解放军总医院海南医院医疗保障中心主管护师童丹丹提醒，睡觉时把后脑勺垫在枕头上的习惯，会让肩膀、颈椎与枕头之间出现悬空状态，不利于颈部肌肉的休息和放松，导致睡醒后可能会感觉脖子疼痛。

关于枕头的使用，不少人存在这两个误区：一是越高越好。许多人认为枕头越高越能保护颈椎，所以会选择较高的枕头。但枕头过高，易导致颈椎过度弯曲，引发颈椎疾病。二是硬度越大越好。一些人认为硬枕头更有支撑力，可以防止颈椎疾病。然而，过硬的枕头会增加颈椎的压力，导致颈椎疼痛或僵硬。

童丹丹说，想要好好睡一觉，就要正确使用枕头。

“首先枕头要放对位置，把脖子放到枕头上来，让颈椎的下方有一个支撑，这样颈部的肌肉才得以放松，提供舒适的睡眠体验。”童丹丹提醒，别用枕头来枕“头”，而是要枕“脖子”。

那么，枕“脖子”需要什么样的高度？“适合你的睡姿和颈部曲线。枕头太高会导致颈部弯曲过度，如果太低又会造成颈部无法得到足够支撑。”童丹丹介绍，喜欢仰卧睡姿的话，枕头高度最好在8~13厘米，习惯侧着睡的话，枕头高度最好和肩膀的宽度差不多。理想情况下，枕头的高度应该使头部与颈部成一条直线，保持颈椎的自然弯曲。

“枕头硬度应基于个人的实际需求进行调整。一般来说，保持颈椎的自然弯曲，以及舒适的睡眠感是选择枕头硬度的主要依据。”童丹丹说。

“枕头的作用不仅是提供支撑，还要确保头部在睡眠中保持相对稳定。”童丹丹说，这意味着头部不应在睡眠中频繁地滚动或摇晃。选择合适的枕头可以保持更稳定的睡姿，有助于改善睡眠质量，预防颈椎疾病的发生。