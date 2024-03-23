春意盎然，这几招让身体焕发生机

春分是春季的中分点，春分一到，阳气渐升，此时，饮食起居的调养要注意人体阴阳平衡。日常饮食中一定要顺应四时而适寒暑，充分利用四时之节气变化的有利因素，抵抗自然变化的不利因素。

人与自然是一个统一的动态和整体，人体的脏腑功能、气血运行与节气变化都息息相关。春分将至，此时气温回暖，阳光明媚，正是人们外出踏青的好时节。中医认为，心情舒畅有助于调节气血流通，增强人体免疫力。

养生，就要顺应自然规律，这正是我们中华民族千年智慧的结晶。

气机生发，调养起居

春分，是春季的第三个节气。古时又称春分为“日中”“日夜分”，在每年的3月21日前后交节。据《春秋繁露》记载：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”此时正是一年中春意最浓之时，古时以立春到立夏为春季，春分日正当春季三个月的中点，盎然春意达到了顶峰。在中医理论中，春分是阳气渐长、阴气渐消的转折点，故而也是一年之中“养生”的最佳时间。

传统观点中的“大节气”包括春分、秋分、夏至、冬至，这些都是自然界阴阳气机交接的时刻。一般认为，在“二分二至”的大节气期间，天地间气候变化较为剧烈，人体的气血和脏腑功能也会相应受到影响，因此人们更容易生病，久病患者则可能出现病情波动。究其原因，是由于人体气机未能很好地顺应自然界的变化，一方面容易受到外界病邪的侵袭；另一方面体内的阴阳平衡也可能被打乱，导致脏腑功能失调，亦可引发各种疾病。因此，春分时节应当注重起居饮食调节，做好“养生”保健。

中医早期经典著作《黄帝内经》中，“养生”原本是根据春季万物生发的特性而创造的，专指春季调养之道。书中指出，根据一年四季生、长、收、藏的变化，分别应在春季“养生”、夏季“养长”、秋季“养收”、冬季“养藏”。

《黄帝内经》中对于春季养生的记载是这样的：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。”揭示了春天是推陈出新、万物复苏、生命萌发、欣欣向荣的时令。“夜卧早起，广步于庭，被发缓形，以使志生。”提醒人们在此时应该适应天地之间气机的生发之性，晚些入睡、早些起身，晨起松散头发、穿着宽松的衣物，使形体舒缓，放宽步子，在庭院中漫步，使精神愉快，胸怀开畅，保持生机。这也是春分调养起居的很好选择。

适度运动，顺畅情志

春分时节，全国大部分地区的日平均气温回升较快，进入了明媚的春季。辽阔的土地上，万物生长，草长莺飞，杨柳青青，花香阵阵，此时人们也应顺应自然之道，多到户外活动。俗语说“一年之计在于春，一日之计在于晨”，晨起到户外进行舒缓的活动，如散步、太极、八段锦等，就是不错的选择。

例如八段锦中的第一式“两手托天理三焦”，就是非常适合春分的运动，能够帮助全身气机的疏通和生发。具体动作是——预备：两足开立与肩同宽，目视前方，两掌五指分开在小腹前交叉；上抬：身体重心徐缓升起，同时，两臂屈肘，两掌垂直向上抬至胸前，掌心朝上；托天：两腿徐缓伸直，同时，两臂内旋，两掌向上托起，肘关节微屈，掌心朝上，抬头目视两掌；拉伸：两掌继续上托，肘关节伸直，两臂保持抻拉，动作略停，下颌逐渐回收至目视前方；下落：身体重心缓慢下降，两腿膝关节弯曲，十指慢慢分开，两臂分别向身体两侧下落至斜下方45度时再屈肘，两掌捧于腹前，掌心朝上，掌指相距约10厘米，目视前方。上述动作重复6次/组，每日1～2组，通过上托下落，升降开合，通调上、中、下三焦的元气运行和水液布散，从而达到调理全身的目的。从现代解剖学角度看，这一动作可以通过对脊柱的拉伸，纠正脊柱周围小关节的紊乱，并适当刺激脊柱两旁神经根，以此来调节内脏机能。

运动时不宜盘扎紧束头发或穿过于紧身的服装，而应“被发”（即披散头发）、“缓形”，穿着宽松舒适的衣物，以利于气血的流通和精神情志的放松。若实在没有时间坚持每日到户外活动，也可以在室内适当运动。应注意保持室内通风，维持空气清新，最好能有意识地多向窗外远眺，这样既能舒畅情志，也能保护视力。

在情志方面，春季五行属“木”，对应人体的肝脏。中医认为，肝主疏泄，对于情绪调节十分关键，因此在春天尤其要注意调节情绪，适宜多参与户外活动，欣赏自然美景，以愉悦身心，保持心情舒畅，避免恼怒抑郁。在春分时节，大地回春，万物复苏，全国各地都有踏青、赏花、放风筝的习俗，这样既能锻炼身体，又能陶冶情操，对情志调养很有帮助。而在待人接物方面，如《黄帝内经》所说“生而勿杀，予而勿夺，赏而勿罚”，锱铢小节不予计较，多舍而少得，与人为善，方是顺应春季生发的“养生”之道。

滋养凉润，应时而食

春分时节，正值春阳升发之际，阳气生长，气温渐升，饮食上可开始选择一些偏凉性的食物，但切勿过凉过寒以克伐阳气。每年到此时，全国各地都有“吃春菜”的习俗。所谓“春菜”，一般是指当季时令的新鲜蔬菜，比如荠菜、香椿、豆苗、春笋、蒲公英等，而这些蔬菜往往偏凉性，适合春分食用。

同时，春季多风，温暖干燥，适宜滋养凉润，可适当多吃些梨，尤其在外感病好转之后，遗留咳嗽等症状，最宜选用。例如传统的食疗补品雪梨汤，就很适合在春季食用。具体做法是：先把梨从蒂下三分之一处切下当盖，挖去梨心，再将药材及调味品放入梨中；梨放在小碗中（无需加水），用蒸锅大火蒸半小时左右，取出后即可食用，碗中会出梨汤半碗，趁热吃梨肉、喝梨汤。药材可选：川贝母细粉1~2克（适合咳嗽有痰者）或干百合3~5克（适合干咳无痰者）。调味品可选冰糖或蜂蜜。但要注意糖尿病患者切勿再增加调味品，吃梨后注意调整当日主食量。

春季是各种呼吸道传染病的高发期，可通过适当的饮食调养，生发自身正气，抵御外邪，达到预防感染的目的。具体方法因人而异，需要结合中医辨证论治的理念，常见的一般有两种情况：第一种情况是正气的“绝对不足”，即确有脾胃中气虚弱的情况，如平素常有乏力、精神差、腹泻、纳呆、气短等表现，可能是脾胃虚弱、素体不足，此时可以服用含有党参、黄芪、白术、茯苓等补益脾胃中药材的食疗方，或服用中成药玉屏风散，可使卫气充盛而外邪不侵。中医理论认为卫气是保护人体不受外邪侵犯的物质基础，是免疫系统的重要组成部分。现代研究发现，上述治法对于免疫功能具有明确的调节作用，能够通过培补正气，提升免疫力，达到“正气存内，邪不可干”的效果。

第二种情况则是正气的“相对不足”，即正气未虚而有邪实阻碍，以致正气不能如常畅达于外。随着社会经济发展和生活水平的提高，这一类人群近年来所占比例已逐渐超过了前者。如平素嗜食肥甘厚味、油炸烧烤等食品，可能造成脾胃积滞，营养过剩，运化不利，形成一种内热的状态，中医称之为胃肠积热。根据中医理论，胃肠内有积热更易引发外感，先予调理则能降低感染概率，这与现代医学通过调节肠道菌群预防呼吸道感染的思路不谋而合。具体可以选用含有山楂、神曲、麦芽、莱菔子、鸡内金、陈皮等药物的食疗方，或者选用中成药保和丸等。如平素缺乏运动、体胖、水肿、困倦、口黏、大便黏、舌苔厚腻，可能是存在中焦湿浊的情况，湿浊在体内最常困阻中焦，易阻碍清气升达，同时招引外湿，增加外感风险。此时宜适当选用祛湿化浊的食疗方药进行预防。

当然，上述几种情况常常相伴出现，只是所占主次不同，因此上述诸法往往相合为用，补清兼顾。总之，在春分时节，要注意按个人体质和症状表现判断清正气是“绝对不足”还是“相对不足”，选择合适的方法食疗防病，或补或清，使得正气生发、顺应春季天地间的气机变化，切不可一味只知“进补”，而忽略了清淡饮食、调护胃肠对预防外感病的重要作用。

（作者：窦豆 于河，分别系北京中医药大学中医学院讲师、教授）