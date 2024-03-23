关注慢病防治 第四届“人民健康之星”科普行动（河南站）启动在即

为提高慢病知识普及率，助力全方位、全周期保障老龄健康，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、河南大森林连锁药店参与的第四届“人民健康之星”科普行动（河南站）将于3月27日在河南省新乡市启动。

第四届“人民健康之星”科普行动（河南站）将重点聚焦中老年慢病人群，围绕心脑血管疾病防治及安全用药等开展科普讲座、健康咨询、慢病检测、慢病管理达人经验分享等系列活动，通过创新服务模式，提升居民慢病防治意识，普及健康生活及慢病管理知识。同时，依托中华传统文化“儒、释、道、医”养生理念，结合中医药及络病理论，推广“通络、养精、动形、静神”养生八字经，为患者做好慢病管理提供新思路。

届时，现场将邀请新乡医学院第三附属医院主任医师李波作《心脑血管疾病防治与安全用药》科普讲座。多位专家将在现场开展健康咨询及慢病检测服务。此外，现场还将向居民捐赠《通络护心脑》科普图书。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国多个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量。

附：健康咨询地址

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时间：3月27日14:30-18:00