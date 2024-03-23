健康“医”点通
花粉季来了！有关花粉过敏的这些事儿要知道
人民网记者 闫妍
2024年03月23日08:30 来源：人民网
春日已至，花粉也开始飘散。近年来，花粉过敏的发病率不断升高。四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主任医师张丽霞在接受人民网记者采访时表示，可别小瞧了花粉过敏，在特殊情况下，它甚至可能危及生命。
海报制作：实习生徐小岩
(责编：方经纶、吕骞)
人民网记者 闫妍
春日已至，花粉也开始飘散。近年来，花粉过敏的发病率不断升高。四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主任医师张丽霞在接受人民网记者采访时表示，可别小瞧了花粉过敏，在特殊情况下，它甚至可能危及生命。
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