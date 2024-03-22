甲醛的来源是什么？如何处理？江苏疾控解答

人民网北京3月22日电 （记者乔业琼）甲醛作为一种常见的室内污染物，对人体健康的影响不容忽视。甲醛的来源是什么？如何处理房间内残余的甲醛？近日，江苏疾控微信公众号发布相关信息。

室内甲醛的来源很多，常见的有木制家具、地板、油漆等，还有一些是被大家忽视的，如窗帘、地毯、墙纸、装饰品等，基本上家庭中常见的物品都有甲醛释放。需要注意的是，即使为了减少甲醛而购买了某些高档材料，也不一定能减少全屋整体的甲醛释放量。

一般来说，温度越高，挥发面积越大，甲醛的挥发速度就越快。因此像大部分装修装饰材料在夏天开窗通风的情况下，3个月的时间就足够让甲醛挥发掉绝大部分了。有一些柜体的封边比较好，甲醛封闭在板材内部，难以挥发到空气中，所以挥发速度比较慢，过程可能会持续数十年。但也无需担心，因为它的挥发浓度极低，对人体的影响有限。

如何处理房间内残余的甲醛？主要靠开窗通风，夏天气温高的情况下通风更佳，气温不够高，则需要延长通风时间。

此外，橘子皮、活性炭、植物等基本可以归于吸附类的处理方法，这类处理方法可以吸附一点空气中的甲醛，但是吸满了之后无法持续吸附，除非及时更换吸附剂。因此吸附的处理效果较通风比相差太多。

甲醛治理是有一些方法的，比如光触媒催化，氧化反应等。问题在于即使去除了空气中的甲醛，材料中的还是会源源不断挥发出来。如果室内环境中甲醛浓度特别高，还是找专业机构处理比较靠谱。