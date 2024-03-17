做到这几点惊蛰不“惊”春归不“敏”

惊蛰已过，人体肝阳也进一步上升，易发生上火、感冒、过敏、情绪急躁、头痛失眠，甚至血压波动等情况。北京协和医院中医科医生支招，让您顺应自然，心身“平和”，做到惊蛰不“惊”，春归不“敏”。

惊蛰不“惊”

惊蛰时节，人体肝阳上升。肝属木，日常起居需顺应肝木之舒展之性，让身体徐缓苏醒，晨起伸伸懒腰、饮杯温开水或淡绿茶，遇事宠辱不惊，五脏气血平和。我们要让自己尽量保持一种放松平和的状态。

给自己顺顺气

中医讲“百病生于气”。在当下快节奏的生活压力下，保持稳定的心态是身心健康的重要因素。惊蛰时肝气偏旺，人产生不良情绪、激动暴躁时，尽量调节呼吸，“稳”住自己。

此外，可以配合按揉胸部的期门穴(在胸部，当乳头直下，第6肋间隙，前正中线旁开4寸)，顺顺肝气；上肢舒展运动、头部两侧和后颈部的按摩也有助梳理气机。日常可选择四肢具有平肝理气功效的穴位进行按摩，易于操作。

来杯茶“压压惊”

进食新鲜水果和绿色蔬菜能协助疏肝解郁，如芹菜、茼蒿、萝卜、荸荠、金橘等。切记上火急躁或发生口腔溃疡、麦粒肿等病证时禁食麻辣火锅、熏烤羊肉等燥烈食物，否则可能引发流鼻血、出现便血等。

不少高血压、甲亢、甲状腺和乳腺结节等疾病的患者，经常咽痛、咽喉异物感，依据肝经的循行部位辨证，属于肝郁气滞和火旺。不妨走出治疗咽炎的误区，试试薄荷、陈皮、钩藤、菊花(各6g)代茶饮理气清热化痰，适合惊蛰时节“压惊清肝”，缓解以上不适。

刮刮痧去火助眠

办公室久坐族、爱生闷气或急躁者，在繁忙之余，可用拇指或刮痧板，揉按肝经的蠡沟穴(位于人体的小腿内侧，当足内踝尖上5寸，胫骨内侧面的中央)。蠡沟穴有疏肝行气、散结清热功效，揉按时有酸胀感为宜，每组20-30次，每日两组。坚持揉按，有助舒缓情绪、去火助眠，患高血压和身体多发结节样病变者尤为适宜。

春归不“敏”

此时节，自然界草木萌发、繁花吐蕊，本应是心情愉悦地赏花踏春，但各种花粉、树毛等飘散于空气中，极易引发过敏反应，也让人心“惊”胆战。不少人常常是“一把鼻涕一把泪”，部分朋友还会发生“红眼病”、皮肤自带“红彩妆”，重则发生咳嗽喘息、呼吸困难等。

多运动提高正气

中医认为，春季过敏性疾病与正气不足、感受“风邪”、肝经风热等密切相关，养生原则以“正气存内，邪不可干”为根本。春属木、主风，春季过敏发生的流鼻涕、打喷嚏、荨麻疹等特点，与肝、风邪特点相应。惊蛰时节，扶正、祛风、调肝有助于缓解过敏。

过敏人群除了常规预防和抗过敏治疗外，建议提高正气，规律作息、保证睡眠；备好口罩、眼罩等，做好防护；适当户外有氧运动，增强卫外固表的能力。

体瘦怕风、稍一受凉即喷嚏鼻塞者，经专业中医辨证属于气虚证者，可趁一年之春“补肺固表”补补气；选择黄芪、防风、大枣三种药食同源，煮汤(药材各10g、炖煮30分钟)或泡茶(各6g)均可，有助于提高正气、抵御体虚者的“春风过敏”。

乌梅玫瑰饮喝起来

过敏伴胸闷口干、焦虑失眠者，可饮用乌梅玫瑰饮，其气味芳香、酸甘可口，有助调理肝气。现代药理研究表明，乌梅提取液能够抑制肥大细胞的脱颗粒反应、降低组胺释放等，与中药配伍可发挥抗过敏的作用；玫瑰花入肝、脾经，能行气解郁；眼部红痒者可加菊花或桑叶3g-5g同饮。文/刘伟(北京协和医院)（来源：北京青年报）