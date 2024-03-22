孩子近视的早期信号，你了解吗？

人民网北京3月22日电 （记者乔业琼）2024年3月是我国第8个全国近视防控宣传教育月，其主题为“有效减少近视发生，共同守护光明未来”。长沙疾控微信公众号近日发布提示，要重视近视的预防和控制，做到早发现、早诊断、早干预，从而避免近视的发生和延缓近视的进展。

那么，如何能够尽早发现孩子的近视问题？如果出现以下几种情况，家长就需要引起重视了。

一是看远模糊。孩子反映看不清黑板上的字迹，或常常抱怨屋子里的光线太暗。

二是看远处时经常眯眼。眯眼时上下眼皮可以遮挡部分瞳孔，形成了“小孔效应”，可暂时改善视力。

三是写作业眼睛贴得近。孩子写作业或看东西时，眼睛与书本等物体贴得很近。

四是短暂视物不清。在看远处后低头看近，或看近处物体后抬头看远时，出现短暂视物不清的现象。

五是频繁眨眼。频繁地眨眼产生的泪眼在角膜前端暂时形成凹透镜，可以增加视力清晰度，从而缓解近视导致视力模糊的情况。

六是经常皱眉。孩子经常皱眉的原因可能是他们试图通过改变眼部肌肉的形状，使得眼球的形态发生轻微变化，从而暂时性地改善视力，使物体看起来更清晰一些。

七是经常歪着头看物体。孩子不自觉歪头看物体，一方面原因可能是孩子一只眼睛视力较差，导致他们习惯用另一只视力较好的眼睛去看物体；另一方面原因是孩子会发现通过调整头部的角度，可以减少光线的散射，从而使物体看起来更清晰。

如果出现上述一项或多项症状，家长应带孩子及时进行视力检测，尽早确定是否存在近视问题。