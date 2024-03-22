春季花粉过敏高发如何做好防护？北京疾控发布提示

人民网北京3月22日电 （记者乔业琼）现在正值春季，花粉过敏高发，如何做好防护？近日，北京疾控微信公众号发布相关提示。

花粉过敏是指有人吸入花粉后，产生过敏反应即花粉过敏症，是特应性体质患者被花粉致敏后引起的一系列病理生理过程。花粉过敏为过敏科常见病，且发病率逐年上升，严重影响人类健康。

花粉过敏时会出现多种症状，主要表现为流鼻涕、打喷嚏、鼻子痒、鼻子堵、呼吸不畅、呼吸道阵发性咳嗽、胸闷、气短、喘息、有白色粘液、突发性哮喘发作，眼睛发痒、眼睑肿胀，常伴水样或脓液分泌物，甚至上颚痒皮肤红肿、瘙痒等症状，严重时会出现类似荨麻疹的小疙瘩，甚至形成渗液。

科学防护和应对花粉过敏，需要注意以下事项：

一是要避免直接接触花粉源。减少户外时间是最有效的防护措施，关注花粉浓度预报，尽量避免在花粉浓度较高时段外出，减少花粉的吸入量。花粉高峰期，如遇大风天气，应关闭室内门窗以减少花粉逸散；

二是出门做好防护。外出时需穿长袖衣服，佩戴口罩和眼镜，开车时关紧车窗。回家前抖掉身上灰尘，回家后更换外衣，减少花粉接触，并及时洗脸、漱口、清除鼻腔分泌物；

三是提高免疫力。保证良好睡眠，熬夜易造成免疫功能障碍，导致过敏症状频发。饮食宜营养均衡，多吃绿色、新鲜的食物，适量饮水。定期锻炼身体，保持良好心情；

四是症状加重，及时就医。花粉过敏或有哮喘和其他过敏症状的患者，应注意适当增减衣物，避免着凉感冒，防止加重过敏症状。当过敏症状严重时，一定要及时就医，在医生的指导下进行药物治疗。