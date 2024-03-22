关于结核病 你需要知道这些

人民网北京3月22日电 （记者乔业琼）据北京疾控微信公众号消息，2024年3月24日是第29个世界防治结核病日，今年的宣传主题是“你我共同努力，终结结核流行”。世界卫生组织发布的《2023年全球结核病报告》指出，结核病仍是仅次于新型冠状病毒肺炎的第二大单一传染源死因。人类和结核病的斗争从未停止，结核病仍是威胁人类健康的重大传染病。

结核病是由结核分枝杆菌（简称结核菌）引起的慢性传染病，俗称“痨病”。结核病可发生在人体除头发、指甲以外的任何部位，80%以上的是肺结核（结核病变发生在肺、气管、支气管和胸膜等部位）。

肺结核主要经呼吸道传播，排菌的肺结核患者在咳嗽、打喷嚏、大声说话时，把带有结核菌的飞沫播散到空气中，周围人群吸入带菌飞沫即可能受到传染。在人口密集的学校、工厂等场所，常因患者发现不及时导致结核病传播和聚集性发病。

咳嗽咳痰两周以上，或痰中带血是肺结核的主要可疑症状，须及时到定点医疗机构就诊。一旦被诊断为肺结核后要积极配合治疗及管理，做好感染控制，避免传染他人。如果是普通结核病患者，抗结核治疗需要6-8个月，规范全程治疗，绝大部分可以治愈。一旦治疗不规律或不彻底，极易发展为疗程长、治疗费用高的耐药肺结核。