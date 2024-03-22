助力科学防治慢病 第四届“人民健康之星”科普行动走进辽宁朝阳

杨树打苞、柳条变软、冰雪消融……乍暖还寒时节，辽宁省朝阳市居民感受到了别样温暖：“真是一次既暖心又有意义的经历，不仅可以学习慢病管理知识，还有知名专家到场提供健康咨询服务。”“测一测，量一量，慢病早预防，希望‘人民健康之星’科普行动再来辽宁！”

第四届“人民健康之星”科普行动走进辽宁朝阳

3月21日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、辽宁人民康泰大药房参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进朝阳市，为百余名居民提供了知识科普、用药咨询、慢病筛查等健康服务。

现场，辽宁中医药大学附属医院中医内科主任医师闫海慧为慢病患者重点普及了心脑血管疾病防治知识。她提醒，早春时节“倒春寒”不时来袭，慢病患者要加强日常防护，切不可掉以轻心。“由于春季早晚气温仍较低，不宜早上醒后立即起床，穿衣要下厚上薄，注意保暖。日常要戒烟、限酒、做到‘三减’（减油、减盐、减糖），并保持适当运动。”

辽宁人民康泰大药房总经理曲天建认为，连锁药店应积极履行社会责任，为百姓健康福祉贡献力量。“药店可以发挥自身的优势，积极为当地百姓提供用药指导、慢病管理、远程问诊等专业化服务和药师回访、健康讲座等亲情化服务。”

参与方代表、以岭药业相关项目负责人任计辉说：“围绕慢病人群展开科普，传播健康知识，普及健康理念，通过寻找慢病患者中疾病管理良好的优秀案例进行分享，是助力全民健康素养提升的一种有效方式。医药企业有责任也有热情参与支持这项工作。”

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了慢病管理经验。现场开展多普勒仪器检测、血压检测，朝阳市仁善和中医院中医内科主任医师王海利、第四人民医院内科门诊副主任医师柴颖及主治医师方永玲、朝阳县第二人民医院心外科主任医师慕明宇为中老年人群提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。

在第四届“人民健康之星”科普行动辽宁站启动仪式后，以岭药业向辽宁人民康泰大药房捐赠400本心脑健康科普图书，以多种方式助力慢病防治关口前移。

慢病防治，预防先行。据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国多个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量。