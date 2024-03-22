美敦力林茂：争做本土“智”造推动者 创新生态共建者

“中国释放出进一步吸引外资的积极信号，美敦力对此深感振奋，也进一步坚定了深耕中国市场的信心和决心。”近日，美敦力智能设备及神经外科事业部高级业务总监林茂接受人民健康采访时表示。

林茂就跨国医疗企业本土化布局、智能医疗生态建设、医疗行业高质量发展等话题分享了他的见解。他表示：“美敦力将继续整合国内外创新资源，推动智能设备的诊疗标准化，充分发挥本土‘智’造能力，以‘智’提‘质’，因地制宜发展新质生产力，努力成为中国神经外科市场的‘局内人’。”

拥抱变革 深耕中国医疗市场

林茂认为，近年来，随着健康中国战略的深入实施，人民群众生活品质不断提升，健康意识不断增强，对医疗服务质量有了更高的期待。“目前中国医疗市场呈现整体向好的趋势，其主要目标是提升医疗的质量和效率，促进行业规范化，以实现长期、良性、高质量发展。”从一名外科医生，到一家跨国医疗企业的管理者，林茂对中国市场有着独到的洞察。

“同时，在快速发展变化的内外部环境之下，中国医疗市场正处于变革期。”在林茂看来，行业提质增效的过程中必然会伴随短暂的阵痛，因此医疗企业发展需要打破固有思维，积极拥抱市场环境变化，主动适应变革。在促进产业链上下游打造更加多元化、多层次的产品体系，研发高端智能化设备的同时，也要注重助力提升基层诊疗水平，惠及更多患者。

专注创新 助力打造数智神外

3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出有序推进教育医疗等领域的设备更新改造。

“这一政策的出台为加快医疗设备升级换代提供了有力支持。美敦力也将积极响应国家号召，不断迭代，持续将前沿的智能产品和技术带到中国市场。”林茂介绍说，在专注创新并顺应医疗数字化转型发展趋势的同时，美敦力结合不断涌现的新理念、新技术、新疗法，为行业带来了创新解决方案——AiBLE数智生态。

“AiBLE数智生态通过大数据链接、AI赋能，与临床专家、行业伙伴深度合作，搭建产学研医合作平台，为神经外科手术提供一站式辅助决策数据体系，寻求在数据处理、信息设施、新材料科学、创新疗法等方面的提升与进步，全面开拓中国神外的数智化应用前景。”林茂说。

“美敦力拥有技术领先且广泛的产品线，所以有机会、有能力去打造一个互联互通、协同增益的产品生态。通过创造‘设备+耗材+服务’全方位的业务模式，实现包含产品生态、服务生态、产学研生态乃至行业生态的多维生态圈。”林茂补充。

据了解，针对神经外科手术高、精、尖的特点，美敦力相继推出了外科手术机器人、神经外科导航、手术影像系统、动力系统、脑脊液管理系统等设备；针对中国基层医疗市场现状，美敦力积极研发国产化颅骨修复产品、神外智能设备等，提升医疗卫生服务的可及性，服务广大基层患者；发挥专业教育优势，与基层医院合作，开展脑出血学习班等，资源共享，人才联动，助力推进智能设备的规范化诊疗。

立足新起点 不断推进本土化布局

如今，中国经济展现出强大的韧性与潜力，不断优化的营商环境和广阔的市场，为跨国企业在华发展提供了坚实的市场依托。

据介绍，美敦力重视中国市场的开发，截至目前，已在中国设立了1个研发中心、2个创新中心和3大生产基地，并借助中国庞大的人才要素和政策支持谋求在华深度发展。

此前，美敦力康辉与常州国家高新技术产业开发区签署战略投资合作协议，共同打造“美敦力康辉常州科技园”。以此为依托，聚焦本土神经科学领域发展，美敦力与复旦大学附属华山医院达成战略合作，携手共建“神经科学产医融合创新平台”，形成由“临床转化中心”与“技术转化中心”构成的“哑铃式”双中心布局。同时，通过举办神经外科医疗科技创新成果挑战赛，加速优质项目产业化落地。

“美敦力希望不止做产品的引进者，更要做本土‘智’造的推动者、创新生态的共建者。”林茂表示，立足2024年新起点，美敦力将积极整合国内外科技创新资源，发挥专业教育、培训、服务等优势，以新模式、新动能、新生态，加速国产化产品落地，助力中国神经外科进入数字化、智能化时代。