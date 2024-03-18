直播预告：牙疼真的不是病吗？

牙疼发作时，突如其来的剧痛往往折磨得人寝食难安。许多人认为“忍一时风平浪静”，熬到痛感逐渐消退，问题便解决了。实际上，不是所有的牙疼都能自愈。牙疼可能不仅仅是口腔问题，它还可能警示着身体的其他潜在问题。口腔健康与全身健康息息相关，不容忽视。因此，我们需要从科学的角度去认识和解决口腔问题，做好口腔护理，追求健康体魄，从而提升生命质量。

在3月20日“世界口腔健康日”来临之际，我们邀请专家为大家普及口腔及牙齿保健知识，帮助广大人民群众树立爱牙好习惯，拥抱健康生活。

3月19日15:00，中华口腔医学会副秘书长，首都医科大学附属北京口腔医院口腔显微诊疗中心主任侯本祥将做客“人民好医生”客户端直播间，就牙疼的相关话题与网友进行分享，敬请关注。

专家简介：

侯本祥，主任医师，教授，博士研究生导师。首都医科大学附属北京口腔医院口腔显微诊疗中心主任。兼任中华口腔医学会副秘书长、科学研究部主任，中华口腔医学会牙体牙髓病学专委会候任主任委员，中华口腔医学会口腔美学专委会副主任委员，国家医师资格考试口腔类别试题开发专家委员会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。