电化学技术可治疗糖尿病足溃烂

科技日报讯 （记者张佳欣）据最新一期《先进功能材料》报道，一个国际科研团队开发出一种治疗慢性伤口的有效方法，不需要使用抗生素，而是使用一种电离气体来激活伤口敷料。研究人员认为，新方法在解决抗生素耐药性病原体方面取得了重大进步，并有望改变糖尿病足溃烂和内伤的治疗方法。

这种治疗方法是通过等离子激活水凝胶敷料（常用于伤口敷盖），使其与不同的化学氧化剂进行独特混合，从而有效消除慢性伤口的污染并帮助伤口愈合。

研究共同作者、英国谢菲尔德大学化学教授罗布·肖特教授表示，全球有超过5.4亿人患有糖尿病，其中30%的人会在一生中患上足溃烂。这种流行病在未来几年将更为广泛。抗生素和银离子敷料通常用于治疗慢性伤口，但两者都有缺点。对抗生素日益增长的耐药性是一个全球性挑战，人们同时也担心银会引发毒性反应。

冷等离子体电离气体的好处已在临床试验中得到了证实，它不仅可以控制感染，还可以促进伤口愈合。这要归因于氧化剂的强效化学混合物，当它混合并激活环境空气中的氧和氮分子时，会产生活性氧和氮物质（RON）。

团队证明，等离子体激活带有RON的水凝胶敷料会使凝胶功能更强。研究人员表示，除了杀死导致伤口感染的常见细菌（大肠杆菌和铜绿假单胞菌）外，还有助于触发人体的免疫系统，帮助抵抗感染。

虽然糖尿病足溃烂是这项研究的重点，但这项技术可以应用于所有慢性伤口和内部感染。下一步研究将涉及临床试验，以优化用于人体治疗的电化学技术。