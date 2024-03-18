推动全民健身公共服务升级

日前，重庆市巴南区举办了“体育指导员来了”系列活动。活动采用服务“菜单”形式，由居民依据需求“点单”，健身科学指导、趣味体育挑战赛、健身知识课堂等多项内容按需送到居民身边，带动了更多人科学锻炼。

如今，人们的健身需求日趋细化，全民健身不断衍生新场景。各地因地制宜，创新服务形式、丰富服务内容，为群众健身提供更多便利。

“健身去哪儿”备受关注。各地着力解决健身场地短缺、体育设施供给不足等问题，越来越多的公共体育场馆实现免费开放，城市的边角地块被改造成全民健身的“金角银边”，体育公园、健身步道陆续建成……这些惠民工程，不仅拓展了群众的健身空间，让城乡面貌焕然一新，更是体育部门主动作为的生动体现。

各地加大力度，开展群众喜闻乐见的赛事活动，让群众的健身选项更多。这个雪季，各种冰雪赛事活动火热开展，冰雪旅游持续升温，更多人在运动中感受城市文化和地域特色。飞盘、桨板、攀岩等新兴项目走进大众视野，各地通过办赛，不断提升人们的运动体验。

随着“运动是一种生活方式”理念深入人心，人们对健身科学指导的需求增加。多地体育部门顺势而为，推出了一系列健身指导短视频。社会体育指导员队伍不断壮大，在带动群众参与锻炼、科学健身等方面发挥了积极作用。面对大众个性化的健身需求，体育部门不断开拓思路，提高服务标准，既持续保证“量的供给”，又力求“质的提升”。

随处可见的运动场景，成为生活中的一部分，反映出健身条件持续改善、体育运动渐成时尚的生动变化，也折射出各地构建更高水平全民健身公共服务体系的不懈努力。努力推动全民健身公共服务升级，从“更多”向“更好”转变，是顺应人民对美好生活向往的内在要求。期待更丰富的运动选项、更接地气的赛事活动带动更多人主动参与锻炼，在运动中收获健康，为生活添彩。

《 人民日报 》（ 2024年03月18日 15 版）