下单天南地北的商品，随时查看物流动态，坐等送货上门，足不出户的购物体验让人舒心；快递车走街串巷，快递员手捧纸箱，可见可感的消费活力和民生福祉给人信心。快递这道熟悉的风景，仍时常让我们由衷感慨：家家有快递，生活真便利！

日常“小确幸”的背后，是快递业快马加鞭的发展势头。今年前两个月，快递业务量同比增长约23.7%，业务收入同比增长约13.5%。亮眼数据，展现了一个活力满满、热气腾腾的中国。

快递业有量的增长，更有质的提升。近年来，快递业持续探索新业态、应用新技术，更好满足人民群众对美好生活的向往。身体不适急用药，怎么办？“即时物流”蓬勃兴起，小时级配送服务已从餐饮扩展到各类商品。取送物件、代买跑腿等个性化需求，如今也“都不是事儿”。在智慧物流园和无人仓库，有智能系统和机器人对包裹进行安检、分拣，准确高效的作业进一步缩短了快递的在途时间。快递“跑得快”又“跑得好”，给了城乡居民实实在在的获得感。

快递业既探索新业态，也开拓新天地。一边是“快递进村”，每天有上亿件包裹在我国农村地区进出流动，电商、物流产业链深深扎根广袤乡村，充分助力工业品下乡、农产品进城。一边是“快递出海”，中国快递企业拓展海外业务，建设海外物流仓、物流网，签署合作协议，培养物流专业人才……务实的努力，促进了国际贸易，让各类“中国制造”走进外国消费者家庭，同时也带动了当地物流业的发展和供应链的完善，让更多人体验到中国快递业的高效与便捷。共享、共赢，中国快递业做出了成绩，也收获了友谊。

小包裹，大作为。快递业就像一座桥，一头连着供给端，一头连着消费端，有力承载着经济发展与民生福祉。我们期待，快递业保持蓬勃向上的发展势头，使国内国际双循环更为畅通，为经济社会发展添砖加瓦；我们相信，效率更高、服务更好的快递业，会给生活带来满满的快乐、稳稳的幸福。

《 人民日报 》（ 2024年03月18日 13 版）