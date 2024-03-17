直击生育养育痛点 为年轻父母“减压”

3月5日上午，位于安徽合肥新站高新区的新鑫幼教同德苑幼儿园托育教室里传出钢琴声和歌声，20名3岁以下的幼儿手拿简易乐器，在两名托育教师及1名保育员的指导看护下，体验“奥尔弗音乐课”。

教室里，一边摆着孩子午休的小床，另一边开辟了供孩子阅读、手工、游戏的区域，就连卫生间的水龙头都被设计成卡通样式。值得一提的是，该托育中心位置便利，距离周边产业园、小区、中小学不到1公里，步行可达。

同德苑幼儿园是安徽首家公立普惠性质的托幼一体幼儿园，目前合肥新站高新区已有19所幼儿园开设托班。有效保障托位供给、提高托育服务质量，解决家庭养育后顾之忧，是该区近年来着力实施的重点民生工程。

2023年，合肥正式入选国家儿童友好城市名单，并制定建设实施方案，在原有基础上创新增加“生育养育”和“科技创新友好”两个部分，形成32项政策举措，涉及68项主要发展指标、195个空间建设任务。这座城市正努力破解生育、养育痛点，为年轻父母“减压松绑”。

婴有所托，为年轻父母解决后顾之忧

在合肥稳步推进儿童友好城市建设过程中，“年轻”的新站高新区具有代表性。近年来，该区聚力打造智能制造、新型显示、新材料等产业集群，产业工人数量急剧增加。根据第七次全国人口普查数据，该区城镇常住人口超46万，10年来常住人口增长129.89%，增速位于全市第一，并且大学文化程度人口实现倍增。

买房、租房的年轻人不断增加，对托育的需求也愈发迫切。2018年起，该区以此为切入点，打造社区普惠托育中心，鼓励民营托育机构开设托班，支持企业自办托育机构，取得成效。

2021年7月，该区创新“国企办园”体制，成立合肥新鑫幼教集团；次年2月，集团下设的同德苑幼儿园托育中心正式开办，试点2-3岁幼儿普惠托育服务，满足更多双职工家庭的现实需求。

“公办普惠制托幼一体中心相对于民办私立托育中心来说，价格更便宜、师资更丰富。”合肥新鑫幼教集团负责人梁曦介绍，为了办好托育中心，各幼儿园提升硬件设施，添置直饮水机、空气净化器、投影一体机以及感统训练玩教具等，选聘富有经验的专职教师。“为方便家长接送孩子，集团下设的5个托育中心均设在产业密集园区周边两公里范围内。”

去年11月，该区针对托育工作的问卷调研显示：群众对“政府背景举办（托育机构）”很认可，也希望政府布局更多普惠性的托育机构。据了解，该区加大民办托育机构的政策指导和扶持，投入30多万元用于托育机构奖补资金，从创园经验、师资培养、课程设置、硬件配置等方面给予培训指导。

“一些企业双职工孩子平时和老人居住，性格比较内向，通过开展家长沙龙、亲子活动，孩子变得愿意和家长沟通了。”同德苑幼儿园园长张静回忆，一名3岁女孩入托半年多来，不仅变得愿意和同伴交流分享，还能独立穿衣、吃饭了。

这名女孩的父母均在该区工作。女孩的父亲感慨道：“孩子在托班语言能力进步也很快，每天都会说出几个新词，我们很惊喜。”

近年来，合肥市还出台市级托育机构财政补助资金管理办法。目前，该市备案托育机构数394家，千人口托位数4.24个，高于全国平均水平。

幼有所育，提升家校共育水平

学前教育，也是年轻家长关注的“大事”。以合肥新站高新区为例，目前全区共有幼儿园84所，其中公办幼儿园49所、民办幼儿园35所，公办率达64.36%，普惠率达90.98%。

该区社会发展局教育发展中心工作人员孙永亮介绍，除了经费投入，该区以幼儿为中心，进行环境改善和硬件提升。根据合肥市统一要求，凡符合条件的新建幼儿园均配备“三件套”，即一个小游园、一片家长等候区和一座公厕。同时，该区关注特殊幼儿群体，将残疾程度较轻的儿童纳入幼儿园正常教学，对残疾幼儿给予学费和生活补助。

近3年，该区新建幼儿园16所，学前教育学位增至23190个，增幅达34%。“新办幼儿园全为公办园，实现每个社区至少有一所公办幼儿园。此外，通过财政奖补资金，普惠幼儿园收费标准也降了下来。”孙永亮说。

此外，鉴于企业职工下班和幼儿园放学普遍存在时间差问题，目前该区84所幼儿园已实现“延时服务”全覆盖。

“延时服务包括乐高玩具课程、平衡车、非遗艺术、劳动教育等内容，孩子喜欢，家长也很放心。”新鑫幼教唐河路幼儿园副园长张莉介绍，幼儿园每周开展家访工作，跟踪观察孩子成长变化，做好家校共育。“我们还定期走进企业，向年轻职工宣讲招生信息和延时服务成果。”

位于合肥新站高新区的合肥幼儿师范高等专科学校是合肥幼教师资培养基地，其附属实验幼儿园就设在校园内，生源主要来自周边高校教职工子女以及该区无配套园的小区住户子女等。平时，园长曹宇和团队调研关注二孩家庭中孩子情绪变化、心理疏导调适等问题并进行课题研究，引导家长合理进行家庭教育，同时锻炼幼师团队和相关专业学生的教育实践能力。

去年11月，区、校双方签署战略合作框架协议，进一步在幼师培养、课后延时服务、早教中心、托幼养老一体化等项目深化合作，以专题讲座、实地观摩等方式提升教师的教学、科研水平，有助于儿童身心健康成长，更助力人口政策的落实。

做细公共卫生服务，力求“生育友好”

在“从生到养”的链条上，“生育友好”也不可被忽视。

采访中，合肥新站高新区社会发展局公卫中心副主任龚军向记者透露了这样一组数字——2023年，该区4家助产机构分娩活产数共6319人，全市分娩量排名第3，其中户籍出生人口仅有1469人，该区吸引了合肥周边和皖北地区产妇来此生育。这一现象，凸显了该区丰富的医疗资源条件和良好的母婴管理体系。

在龚军看来，“生育友好”关系医疗资源、孕期保健、母婴安全、儿童保健等多方面，需要聚焦群众需求，各部门联动从细节处着手，做好孕产妇和儿童的保健护理以及相关公共卫生服务。

他举例，合肥新站高新区会定期邀请妇女保护和儿童保护专家对助产机构进行业务普查和督查；为方便儿童预防接种，设立7个计划免疫接种点；完善婚前医学检查、孕前优生检查、产前筛查、新生儿疾病筛查等全链条出生缺陷综合防治提升项目等。

近年来，合肥对“生育、养育、教育”支持力度持续加强，全市建成危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心各12个，实现中心区域全覆盖，入选“首批全国婴幼儿照护服务示范城市”等，实现妇女儿童健康核心指标持续向好提升。

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 来源：中国青年报