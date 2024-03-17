虽然新冠疫情不再是全球公共卫生紧急事件，但病毒急性感染带来的慢性影响仍对部分康复者造成困扰。其中，新冠病毒感染对认知功能带来的慢性影响备受关注。今年2月29日，美国医学期刊《新英格兰医学杂志》发表了两项分别来自英国和挪威的大型队列研究，进一步证实新冠病毒感染与认知能力下降存在相关性。3月1日，《新英格兰医学杂志》与嘉会医学研究和教育集团联合打造的数字媒体《NEJM医学前沿》特邀国家呼吸医学中心曹彬教授团队对这两项研究进行了解读。日前，曹彬教授团队成员谷晓颖副研究员和张慧博士接受了中青报·中青网记者专访，针对新冠病毒感染对认知功能带来的慢性影响进行了阐述，并对如何正确认识和对待“长新冠”表达了看法。

新冠病毒急性感染带来认知功能下降有了新证据

谷晓颖介绍，世界卫生组织将新冠病毒感染后3个月新出现的或较感染前加重的、持续时间不少于两个月且不能被其他原因所解释的症状定义为“长新冠”。“长新冠”症状多样且可累及全身多个脏器、系统，包括疲劳、运动后不适、呼吸困难、心慌、嗅味觉异常等症状，而认知问题(健忘或注意力不集中等，通常被称为“脑雾”——记者注)也是受到广泛关注的“长新冠”症状之一。

既往研究表明，与新冠感染后完全康复的研究对象相比，存在“长新冠”的研究对象认知反应减缓。重症新冠康复者在感染后1年发生认知功能障碍的风险高于未感染新冠病毒的人群，并且在感染后两年仍存在认知功能损伤。

此次《新英格兰医学杂志》发表的来自英国的队列研究结果显示，相较于未感染或未确认新冠病毒感染的人群，感染新冠病毒后4周内、12周内症状康复的研究对象，有相似的轻微认知功能下降，相当于IQ评分降低约3分；感染后12周症状仍未康复的研究对象，认知功能下降更明显，相当于IQ评分降低约6分；入住重症监护室的患者较未感染或未确认新冠病毒感染的人群认知功能下降则更加明显，相当于IQ评分降低约9分(注：该调查结果显示的认知功能下降，以记忆、推理和执行功能任务等几个维度为主)。来自挪威的研究则发现，感染新冠病毒的患者相较于未感染新冠的对照组人员，在3年内均观察到日常记忆问卷(Everyday Memory Questionnaire)评分的下降。

谷晓颖解释，这两项研究使用了相对客观的评价工具，用可测量的指标对参与者认知能力进行了量化，得到了相对客观的结论，为新冠病毒急性感染带来的认知功能下降提供了更加可靠的证据支持。但与此同时，对这两项研究结果的解读也需慎重，“这两项研究都是观察性研究，并不是随机对照临床试验，不可避免地存在由选择偏倚、信息偏倚等带来的局限性。此外，研究得出的认知功能下降分数的临床意义还需进一步评估”。

“虽然两项研究得出的结论都是新冠感染会带来一定程度认知功能的下降，但英国队列研究显示，症状持续12周以上但在随访时已恢复的研究对象，认知功能下降程度小于症状持续12周，且在随访时仍未恢复的研究对象，和症状在4周内或4-12周内就已恢复的研究对象相似。”谷晓颖补充说。

关于“长新冠”机制的探讨

张慧告诉中青报·中青网记者，目前，关于“长新冠”的机制还停留在假说层面，主要包括病毒的持续存在、自身免疫或免疫反应失调、微生物菌群失调、潜伏感染病毒再激活、脑肠轴和神经内分泌系统功能紊乱、凝血功能受损、未修复的组织损伤等。

来自英国生物银行(UK Biobank)队列的一项研究(队列研究是将某一特定人群按是否暴露于某因素或暴露程度分为不同的亚组，追踪观察两组或多组的结局，如疾病发生的情况，比较各组之间结局发生率的差异，从而判定这些因素与该结局之间有无因果关联及关联程度的一种观察性研究方法——记者注)显示，与未感染新冠病毒的健康对照组相比，新冠患者感染前后的脑体积下降程度更大。那么，是否可以由此推断新冠病毒感染造成认知能力下降的原因与大脑器官受损相关？在缺乏科学证据的情况下，答案不得而知。

“由于科学界对‘长新冠’缺乏统一的定义，尚未对诊断标准达成共识，此时去探讨它的机制，是非常具有挑战性的。”张慧说。

尽管如此，国内外科学家对新冠病毒以及“长新冠”的研究一直在继续，并且取得了一些进展。“新冠病毒从原始株发展到奥密克戎，不同的毒株之间‘长新冠’相关的症状也有所差异，比如奥密克戎毒株流行后，体位性心动过速综合征(由于病毒感染造成自主神经功能失调，以致在体位发生改变时，异常的自主神经调节功能导致心率异常加快的症状——记者注)相关的症状得到更加广泛的关注。”谷晓颖说。

张慧向记者介绍，过去3年，曹彬教授团队在针对原始株感染康复者进行的队列研究中发现，最常见的“长新冠”症状包括疲劳或肌无力、脱发、睡眠障碍等，而目前随着病毒的变异，如心悸(心慌)、胸痛以及体位性心动过速综合征等心血管系统相关的“长新冠”症状得到越来越多的关注。

“其他病毒的急性感染，例如流感等也可能会对机体产生慢性的影响。但是哪种病毒具体会对哪个特定人群在怎样的时间维度产生何种影响，还需要有针对性地进行探讨。”谷晓颖说，“而新冠病毒为更加充分认识因病毒急性感染造成的慢性影响提供了契机。”

“长新冠”可以预防吗

有人会觉得新冠病毒原始株在不断变异中毒性已经逐渐变小，现在只不过是一种“大号流感”，预防感染还有必要吗？

谷晓颖认为，虽然新冠病毒在变异中致病力逐步降低，但仍需预防感染，因为多次感染会增加“长新冠”的发生风险。预防“长新冠”就要从源头上减少感染的次数。从个人来说，要做好物理防护，在某个变异株的流行时期，仍有必要戴口罩、保持社交距离，从物理上阻隔病毒的传播。

此外，疫苗也是预防感染新冠病毒和“长新冠”的重要武器。“疫苗可以提高人体对病毒的抵抗力，降低个体感染风险。多项研究提示，感染前的疫苗接种可以降低‘长新冠’的发生风险。”张慧说，“由于目前使用的疫苗多是针对原始株开发的，所以针对更迭的变异株不可避免地存在一定程度的保护能力的下降，所以个体还是需要戴口罩，注意防护。”

不要过于担忧“长新冠”

张慧认为，对于“长新冠”，不需要过于担忧。她解释说，“长新冠”存在人群异质性，并不是所有人都会得“长新冠”。事实上，根据美国2022年的一项全国调查，2022年大概有6.9%的美国人得过“长新冠”，而症状持续存在至调查点时，这个数字下降到3.4%。

虽然比例不高，但将3.4%的比例放到大基数的感染康复者人群中，总人数仍然不少。对于这些症状，谷晓颖认为，既不必过于担心，同时也要严密观察。“我们需要注意，目前关于‘长新冠’的研究绝大多数都是队列研究，得到的也往往是新冠病毒感染在人群层面带来的影响，而落到个体水平则存在一定程度的异质性。”

“对待‘长新冠’，首先要正确认识，知道它客观存在；其次要知道它对自己的影响有多大。”张慧说，“如果只是有一些症状，但并不影响正常的工作和生活，也不影响脏器功能，没有造成困扰的话，是可以接受的。但如果超过个人的耐受范围，就要及早诊治。”

好消息是，针对“长新冠”的治疗，科学界已经有了初步进展。香港中文大学一项针对肠道益生菌治疗“长新冠”的临床试验研究结果显示，肠道益生菌能够降低“长新冠”的一系列症状，其中针对注意力不集中这一症状获益最为明显。国外也开展了很多临床试验，但相关研究仍在进行中。“如何针对不同症状的‘长新冠’人群设立门诊，有针对性地用药，是我们未来努力的方向。”张慧说。

“开设‘长新冠’门诊也是一个挑战，因为需要有多学科背景的专家来支撑。”谷晓颖说。而对于“长新冠”的治疗层面，需要先取得明确的证据支持，在单个干预措施获益的基础上，进一步探讨优化组合治疗方案，让受到“长新冠”困扰的人群得到更好的治疗。

中青报·中青网记者 夏瑾 来源：中国青年报