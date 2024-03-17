第三代社保卡需要自行申领吗

近日，关于“社保卡一定记得要激活”的话题登上热搜，引起不少北京参保群众的关注，还有群众咨询如何领取第三代社保卡。社保卡是否需要激活？需要换领新的社保卡吗？3月14日，北京市人力资源和社会保障局在接受记者采访时回应，当前，北京市第三代社保卡换发工作正在分批次进展中，暂未开放个人申领第三代社保卡，也没有设置原一二代社保卡的停用时间。

据北京市人社局相关负责人介绍，自今年1月31日起，北京市在西城区、石景山区、怀柔区启动第三代社保卡试点换发工作。需要注意的是，面向这3个区内参保企业的在职职工开展单位集中换发，个人申领暂不开放。不在此次试点换发范围内的人员请耐心等待，个人在没有换发第三代社保卡并启用前，原社保卡一直可用。

据悉，北京市计划自今年6月起，逐步启动全市在职职工、退休和灵活就业人员、“中小幼”人群第三代社保卡换发工作。

与现有社保卡相比，北京市第三代社保卡增加了交通、游园、金融等功能，个人可按需开通。持第三代社保卡乘坐公交、地铁的基础优惠和低峰优惠政策，与北京市发行的“市政交通一卡通”一致。持第三代社保卡游览公园前，需携带相关证明材料到北京市公园游览年票发售网点购买充值后使用，具体游览地点同当年发售的“公园游览年票”一致。第三代社保卡相关的金融优惠政策可以咨询社会保障卡各合作银行。

北京市人社局提示，北京市目前未通知相关银行开展面向个人的信息采集工作，不会发送含有网页链接的短信通知，也不会向单位或个人索要社保卡金融账号和支付密码等个人敏感信息。请大家充分防范网络诈骗，保护好个人信息。