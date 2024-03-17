探店贵在真 种草莫“挖坑”

“粉糯香滑，无敌挂汁”“不能错过的宝藏店铺”……打开视频平台，可以看到各种各样的探店视频，涵盖美食、购物等多个领域。吸引眼球的噱头、声情并茂的介绍，吸引网友点击观看。然而，网上宣传和实物宛如“卖家秀”和“买家秀”，让消费者直呼上当的情况时有发生，有钱就夸、不免单就给差评的探店乱象也时常被曝光。

探店本质是发现身边高品质的吃住游购娱服务，分享真实感受，为广大消费者提供参考。健康有序的探店，除了可为消费者提供多元丰富的消费选择，更能为商家吸引客流、提振线下消费，创造更多灵活就业的岗位和机会。

但当探店逐渐发展成为一门生意，加之入行门槛低、规范缺失、人员素质良莠不齐、流量和利润驱动等因素，虚假推荐、数据造假等情况时有发生，改变了分享好物的初衷。当“探店种草”变成“挖坑”，既侵害了消费者权益、对商家的口碑产生影响，也破坏了公平、健康的市场环境，不利于互联网平台的社会公信力和长远发展。

近年来，本地生活服务市场规模不断增长。数据显示，本地生活服务的线上渗透率2025年预计将增至30.8%，市场规模也将相应增长到35.3万亿元。无论是行业健康发展的需要，还是拉动消费的现实需求，都需多管齐下、综合施策，对相关乱象加以治理，提高探店真实性，营造和维护良好的行业生态。

规范探店行为的法律法规、行业规定正逐步完善。监管部门既要充分用好现有法律法规，也要在常态化监管中根据随时出现的新问题、新情况，及时出台监管办法和措施，标本兼治、常抓不懈。同时，平台要担负起主体责任，在算法和管理上下功夫、见行动，明确商家和博主在探店合作中应遵守的规则和权责，通过各种方式手段杜绝乱象的出现。

流量仅是生意的入口，对于商家来说，探店只是扮演了“导流”的角色，商品和服务能不能站稳市场，终究还是要靠品质拢住客源，靠诚信赢得信任和尊重。应树立诚实守信经营的意识，以严格的标准做好产品服务，以高质量赢得好口碑。

探店很火，但要“探”得规范。不管是网友推荐，还是实地体验，探店贵在真实可靠。消费者和市场需要的是货真价实的商品服务、客观真实的消费测评，而不是掺杂利益的假象和谎言。探真讲真，探店业态才有好未来。