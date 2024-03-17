对于饺子，中国人总有一种特殊的情感。逢年过节要吃饺子、家有喜事要吃饺子、身在异国最想念的还是饺子。不过，您知道吗，除了中国，在全球许多地区的饮食文化中，都存在类似饺子的吃食，只不过形态上五花八门，味道也完全不同。

在英语里，饺子被译作“dumpling”，含义是“裹着馅的面团”。

尼泊尔的饺子叫作momo，形状大体分为两种，既有类似中国饺子的半月形，也有一些是圆形的，乍一看有点像小笼包。momo馅料丰富，可荤可素，其中荤馅多以牛肉和鸡肉为主，素馅则以土豆为主。与中国人吃饺子喜欢蘸醋的习惯类似，尼泊尔人吃momo也经常佐以酱汁，咖喱汁就是其中比较受欢迎的一种。

意大利的饺子唤作ravioli或tortellini。其形状很随性，有方有圆，也有一些状似云吞。这些饺子的皮通常由鸡蛋混合面粉制成，因此颜色微黄。馅料则由火腿、蘑菇、鸡肉、奶酪等配制。本地人在吃饺子的时候，通常也会配上各种酱汁。还有一些餐馆会直接将其煮熟，放在奶油浓汤中，不过据不少尝试过的留学生评价，绝对是“黑暗料理”。

俄罗斯的饺子叫作Pelmeni。据说，这个名字来自俄罗斯北部靠近乌拉尔山脉和西伯利亚的原住民科米人。科米人管它叫作pelnyan，意思是“面耳朵”。早年间，饺子是西伯利亚猎人最喜爱的食品，毕竟在那个年代，想找到另一种如饺子这般营养丰富、烹饪简单且便于携带的食品，可没有那么容易。不过，今天的俄罗斯饺子已经愈加精致了，馅料多为牛肉、羊肉和猪肉拌上洋葱等作料，吃的时候最好再淋上一些酸奶油。

波兰饺子pirogi是当地人最喜爱的食物之一，不少人视其为波兰料理的象征。据说当地人从13世纪起就开始做饺子了，不过无图无真相。其制作方法第一次出现在菜谱里的时间是1682年，作者是一名士兵兼厨师。波兰饺子既有甜口的也有咸口的，鲜奶酪和土豆是最常见的馅料。不过，在圣诞节时，波兰人大多会吃酸菜馅饺子。

土耳其的饺子manti起源于13世纪。当时，骑兵们就经常携带冷冻或脱水饺子。这些饺子多为船形，顶端不封口。这种形状有利于面皮和馅料均匀受热，因而对烹饪方式完全没有要求，真饿极了连锅都不用支，点堆火烤一烤就可以吃。如今，这种饺子遍布土耳其各地以及亚美尼亚、阿富汗和中亚等地区，煮熟或蒸熟皆可，大多数餐馆都会配上番茄酱、融化的黄油、大蒜酸奶和香料，供食客选择。

一位名叫斯蒂芬妮·巴特勒（Stephanie Butler）的记者曾专门研究过世界各地的饺子。她在文章中写道，饺子之所以在全球各地广受欢迎，很大程度上是因为人类曾长期处于食物匮乏的状态。“这种混合了主食、肉类、蔬菜以及其他辅料的食品，营养非常丰富，能够用更少的食物养活更多的人……1磅猪肉或牛肉可能不足以喂饱一个四口之家。但若将其与蔬菜和洋葱混合，包裹在面团中，就可以变成一顿大餐。”

当时间进入现代，世界上很多地方的人们已经不再为吃饱饭发愁了，饺子却依旧魅力无限。尤其是随着冰箱的普及，速冻食品产业发展起来，无论是在超市、便民连锁店还是在快餐店里，到处都能看到速冻饺子的身影。

近年来，全球速冻饺子市场一直保持增长态势。据专业机构测算，2020年全球速冻饺子市场规模达到93亿美元，预计2028年将超过110亿美元。专家分析认为，这主要得益于三点。其一是消费方式的变化。随着人们生活节奏不断加快，越来越多的人开始倾向于快餐模式，对方便食品的需求日益增长。相比而言，亚洲地区对速冻饺子的偏好更强，这不仅与口味有关，也与独居人口比例增长有关。其二是冷冻技术以及冷链运输的发展。尤其是最近几年，得益于冷链运输相关装备的发展，全球冷链运输能力明显上升，平均冷链运输成本呈下降趋势。其三是以中国等为代表的亚洲餐饮文化在全球美食市场中逐步普及。

不过，也有专家表示，相较于全球速冻食品产业整体增速，速冻饺子的发展步伐略显缓慢。究其原因主要在于，全球头部速冻饺子品牌普遍都在口味和便捷性上做文章，在健康理念方面下的功夫不足。素食饺子虽然相对成功，但也只是在亚洲市场表现较好，在其他地区表现一般。最近几年，已经有一些品牌推出了适合减脂人群的低卡路里饺子、适合增肌人群的高蛋白质饺子，但尚未形成风潮。在这一点上寻求突破或许将成为饺子“起飞”的关键。