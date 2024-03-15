2024国民消费创新案例征集启事

2024年是“消费促进年”。今年的政府工作报告提出，“促进消费稳定增长”“培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点”“稳定和扩大传统消费”“优化消费环境”。为挖掘各地各单位在促进消费、激发消费潜能方面的创新举措，即日起，人民网财经研究院（国民消费研究中心）正式启动“2024国民消费创新案例征集活动”。

一、征集范围

本次案例征集，重点面向两类：

一是面向各地各级政府相关单位，征集政策赋能、信心提升、科技创新、产业突破，以及优化消费环境、开展主题消费活动、打造特色消费场景等方面的案例；

二是面向各类企业机构，包括但不限于：食品快消、3C电子、交通汽车、农特产品、生活家居、医疗健康、旅游餐饮、服装日化、文化娱乐等行业，广泛征集企业在满足市场消费需求、服务人民群众美好生活方面的产品、品牌、营销和模式案例。

二、征集内容

本次案例征集共分十个类别，分别是：

1.政策引导：各地政府、有关单位在国家相关政策的引导下，积极出台系列扩内需、促消费政策，并切实对当地消费提升起到促进作用的案例。

2.主题消费：根据相关时间节点，围绕“消费促进年”开展的各类消费节、消费季、消费周等主题促消费活动，如节庆时令和民俗特色等；助力形成一定消费热潮的案例；各地结合自身的特色产业、消费场景与载体，所开展的特色消费活动的案例。

3.绿色消费：将绿色发展理念贯穿生产到消费的各个环节，推进社会生产与生活的“绿色化”转型，推动生活方式和消费模式向简约适度、绿色低碳、文明健康的方向转变的案例。

4.数字消费：以数据和数字技术为基础，通过数字化手段优化传统消费的流程和体验，助力推动消费升级，打造新场景、新业态，为消费者带来全新体验的案例。

5.健康消费：在医疗保健、营养健康、体育健身等领域，为消费者提供定制化的健康产品和服务，满足消费者日益升级的健康消费新需求的案例。

6.国货潮品：老字号和新国潮等企业通过相关产品以及线上线下活动，在弘扬传统文化，助力国货“潮品”推广，为国货“潮品”消费注入新力量的案例。

7.科技赋能：以科技力量驱动消费场景转型，有效助力消费质量升级、维度精准分层，拉动消费的案例。

8.产业迭代：通过创新技术、服务、消费体验，打造拉动内需、具有市场革新性新品的案例，及融合政产学研用各方力量，促进相关产业取得突破性发展的案例。

9.影响力品牌：对推动行业发展具有积极意义，在消费领域中有较大正面影响力，具有良好成长前景的品牌案例。

10.口碑产品：在口碑、销量等方面表现突出，为消费者带来良好体验，促进消费市场产品迭代更新的案例。

三、征集方式

提交方式：点击下载“2024国民消费创新案例征集表”，填写后发送至邮箱：gmxf@people.cn，邮件主题为【2024国民消费创新案例】。有关图片视频、媒体报道、资料文件等可作为附件同时发送。

联系电话：010—65363473

四、案例要求

1.提交的案例需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。案例主体无违反法律法规行为，无不良信用记录，无重大负面舆情。

2.案例内容应包括要素：案例概述，案例背景，案例做法，案例成效，经验启示。

3.案例形式应当注意：主旨清晰、层次分明、资料翔实，篇幅2000-3000字，需附带WORD版本。

五、案例推广应用

案例征集期间，将举办系列访谈、案例专题闭门会和交流座谈会，并联合行业专家学者走进地方和企业，开展专题调研。征集结束后，将对案例进行初筛，邀请专家进行评审，在2024国民消费大会上公布名单，并在人民网、人民优选APP等多平台进行展示与推广。择机发布案例报告成果，适时集纳成书出版。

附件：“2024国民消费创新案例征集”报名表