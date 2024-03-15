飞鹤奶粉和京东母婴再度携手 开启智慧喂养2.0时代

3月13日，飞鹤携手京东在发布会上开启智慧喂养2.0时代，同时发布定制新品，京东洁护母婴奶粉组负责人于佳民、京东洁护母婴营销负责人关成龙出席现场共同见证这一重要时刻。

发布会上，飞鹤电商事业部总经理袁芳现场解读智慧喂养2.0时代：“如果我们把关注婴幼儿奶粉满足宝宝自护力、吸收力等生理需求阶段比作1.0时代，那对于追求更科学喂养、助力宝宝脑部发育的需求，无疑是进入了中国宝宝智慧喂养2.0时代。众所周知，每个宝宝大脑健康、聪明成长，不仅是全家的期望、更是一个国家在数字时代智慧国力竞逐的重要支撑”。其实对于婴幼儿奶粉脑营养的研究一直是备受关注的前沿领域，从去年10月，飞鹤携手北大医学部、哈佛BCH顶尖平台，正式启动脑发育战略，以全球顶级科研实力引领中国乳业发展，守护每个宝宝聪明成长。

为了让大家对“中国宝宝智慧喂养2.0”理念有全面感知，飞鹤特意和青年艺术家束今老师一起为宝宝们创作了一座最独特的“聪明岛”，希望通过可视化的视觉及语言，让更多的宝妈宝爸提高在宝宝早期阶段对脑发育的重视。与此同时，飞鹤把“聪明岛”也搬到了发布会现场，在这座中国宝宝专属的“聪明岛”上，宝宝6大脑区的结构被生动呈现，同时把6大脑区的功能分别与趣味游戏相结合，沉浸式让宝宝和家长们认识并重视宝宝早期1000天的脑发育及脑营养补给的重要性。

成功的合作离不开好伙伴的支持，京东洁护母婴奶粉组负责人于佳民畅谈和老朋友飞鹤继28天新鲜奶粉，再度合作：“京东基于对母婴市场的大数据分析和消费人群的精准洞察，发现妈妈们在关注吸收力、保护力的同时，开始更加关注宝宝的脑营养补给。而飞鹤也恰好是母婴奶粉中率先提出脑战略的品牌，因此特别希望在京东超级品牌日这个很好的节点，发起一场针对大众层面、更广泛的关于生命早期1000天脑营养补给重要性的科普，让更多的宝爸和宝妈关注宝宝早期阶段的脑部发育”。

未来京东会携手各大品牌不断在产品、用户、服务、供应链等方面不断创新，为消费者提供更具质价比产品、更优质服务、更好的购物体验。