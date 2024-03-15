四川纳溪：“小茶叶”谱写乡村振兴“大文章”

雾绕山巅，翠满枝头。二月的川南之地，已满是春茶的气息。在泸州市纳溪区的茶山上，茶农们正精心挑选着新茶嫩叶，一旁的游客们驻足拍照，欣赏茶园的早春美景。

图为茶农在采摘新茶。受访者供图

据了解，四川省泸州市纳溪区因优良的地理环境和气候因素为茶叶的种植提供了优质条件，是中国特早茶之乡、中国名茶之乡。近年来，纳溪区依托区位优势，加快推进纳溪特早茶产业发展，让茶叶成为纳溪区的主要特色产业和乡村振兴的支柱产业。

片片茶叶，拓宽了纳溪区的振兴路。泸州市纳溪区委副书记、区长袁维荣介绍，纳溪区通过大力抢抓四川省打造千亿茶产业和培育制造精制川茶的战略机遇，立足特早、有机两大资源禀赋，已成功走出了一条茶园变公园、茶区变景区、茶山变金山的特色产业发展之路。目前，纳溪区已建成有机茶基地1个，省级茶叶万亩亿元示范区5个，全纳溪区茶产业总面积达31.5万亩，年综合产值实现83亿元。此外，通过推进茶产业融合发展，已建成农副产品加工园区和中国特早茶城茶叶交易市场，实现茶叶种植、加工、品牌、销售全产业链发展。

“在政府和领导的帮助下，我们茶农受益颇多。政府会给我们购买采茶机械和管理机械的资金补助，还会牵头宣传纳溪特早茶。因此，我们的茶叶基本不愁卖。”茶农蒲林江介绍，纳溪特早茶融合了整个冬季的营养，所以品质较好，加之今年天气适宜，纳溪特早茶的产量和收成喜人，茶农们很高兴。

蒲林江认为，当地的茶叶专业合作社相当于茶农们的家长，带领茶农了解茶叶市场、考察茶叶品种、学习茶叶管理技术、引进先进采茶设备，助力茶农增收致富。对此，高优茶叶专业合作社负责人周世庆表示，为保证茶叶的质量与食品安全，专业合作社会举办茶叶种植、加工等专业培训，召集当地茶农参加，学习新技术、新知识。对于茶叶滞销的茶农，合作社还会提供加工服务或销售机会，以保证茶叶的销售量。

图为游客在茶园观光。受访者供图

以茶为媒、以旅为用。“近年来，纳溪区充分利用茶资源，以‘茶叶+旅游’的发展思路，加强产业联动，开拓产业发展模式。”袁维荣介绍，依托美丽茶山、凤岭茶庄等打造梅岭茶叶主题公园，建成纳溪特早茶地理标志文化广场和具有观光功能的茶园面积达12万亩，建设集种茶、采茶、制茶、品茶为一体的特色茶庄和农家乐150余家，构建起产业观光、生态旅游、文化体验、度假休闲、亲子研学五大茶旅产品体系，全年接待游客35万人次，年茶旅收入达9亿元，进一步带动茶农增收致富。

因茶而美，因茶而富。袁维荣表示，为继续推动纳溪特早茶产业高质量发展，纳溪区将始终贯彻“茶产业、茶科技、茶文化”统筹发展理念。继续坚持茶文化挖掘、茶科技攻关、茶产业转型，力争走出一条文化赋魂、产业赋人、科技赋力的三产融合发展路径。“必须要更努力发展纳溪特早茶，向高质量发展茶产业的地区学习经营、产品开发以及技术，提高我们产品的品质与安全。”周世庆说。