江西加快发展老年助餐服务

本报南昌3月14日电 （记者周欢）近日，江西省民政厅等11部门联合印发了《江西省加快发展老年助餐服务实施方案》（以下简称《方案》），聚焦老年人就餐实际困难，积极构建覆盖城乡、布局合理、多元参与、共建共享的老年助餐服务网络。

《方案》明确，要面向全体老年人开展助餐服务，重点保障最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员等低收入人口中的老年人，以及独居、空巢、留守、失能、残疾、高龄、计划生育特殊家庭等老年人助餐服务需求。到2026年，老年助餐服务网点有效覆盖率进一步提升，服务网络更加完善，多元供给格局基本形成，可持续发展能力得到巩固，老年人就餐便利度、满意度明显提升。

《方案》提出，要发展多种助餐服务模式，建设中心食堂（厨房），每个市辖区街道及县城镇至少建设1个，面积不少于50平方米。设置老年助餐点，依托居家养老服务中心、老年活动中心等，在社区、小区设置老年助餐点。依托农村互助养老服务设施、“一老一小幸福院”，为农村老年人提供助餐服务，在地广人稀的农村地区，探索邻里互助、设立“中心户”多户搭伙、结对帮扶等模式发展老年助餐。

《 人民日报 》（ 2024年03月15日 12 版）