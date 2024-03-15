网购“货到付款”骗局盯上老年人

近日，北京市消费者李先生投诉称，自己的父亲通过“货到付款”方式网购保健品，签收付费后发现收到的都是伪劣产品。李先生想要替父维权，发现卖家已经更换商品链接或是根本联系不上，难以“售后”。北京青年报记者调查发现，一些商家正是钻了“货到付款”没有大平台居中保障的空子，向老年人高价兜售保健品等商品。

7元药卖150元“货到付款”暗藏骗局

李先生表示，自己的父亲身体不太好，经常在网上购买一些保健品。近日，他接到了小区快递员的电话，原来，李先生的父亲在网上多次购买的保健品并非由正规厂家或平台寄来，且均采用“货到付款”的方式，价格较高，引起快递员的警惕，快递员询问李先生是否需要帮助直接拒收。这时李先生才知道，此前父亲曾多次在网上下单购买高价保健品，可能是遭遇了骗局。

通过与父亲沟通，李先生了解到，父亲购买的保健品有的价格虚高，有的则是“三无”产品。李先生想要帮助父亲联系售后，才发现好多店铺已经联系不上，一些链接被篡改，打开已不是购买的商品链接，根本无法退款维权。

北青报记者调查发现，不少针对老年人推销的保健品等商品，商家惯用“货到付款”方式，不少老年人也因此遭遇了骗局。比如，有商家会宣传“免费试用、无效退款”，但采用“货到付款”的方式后，想退款却根本找不到人。

此前有一位来自江苏的快递员实名举报称：“一天早上有一个快递需要配送，货到付款1200元整。当我联系到收方并送过去，是一个可能有70岁的阿姨正在路边卖早餐。我提醒她这药品是否对她真的有效果，她信誓旦旦地说有几个朋友都说这药有奇效，给了我1200元现金，都是5元、10元的，我真的于心不忍。后面我查了一下，药品价值7元一盒，结果卖给老人就150元一盒。”

正规电商平台不设置“货到付款”方式

北青报记者发现，关于“货到付款”的投诉大多为签收后无法“售后”。由于没有大平台在背后作为保障，老年人收货付款后即便发现收到的物品有问题，只能在网上找到一个购物链接，无法找到商家进行售后服务。

在正规购物平台交易，通常不采用“货到付款”方式，而是采用“先行付款到平台—卖家发货—买家签收—平台向卖家打款”的方式。在这种交易方式下，第三方平台充当中间人，起到交易保障的作用。

北青报记者询问了多个电商平台，客服均表示平台不设“货到付款”方式，建议“不要走线下交易，只有在平台上的订单才会有有效的交易依据，客服才能在平台上进行操作，保障买家的售后权利。”客服提示称，一旦脱离平台私下进行金钱交易，维权则会很难。

万一遇到类似情况怎么办？一位客服表示：一是建议买家拨打电话联系工商局进行投诉维权。二是若通过平台为联系中介进行的“货到付款”交易，核实后平台会帮助买家联系商家并进行协商，尽力维护买家权益，若商家不予退款可能会惩治商家。

收到快递成功付款后再想退货有难度

采访中，有消费者表示“希望快递公司能提供对方的地址或者信息，便于售后维权”。针对类似的诉求，不同快递公司给出的方案也不尽相同。

中通快递、申通快递与百世汇通的客服称：“付款成功后无法拒收，货款直接打到发件人卡里了，若联系不上发件人则属于商家与消费者之间的纠纷，物流无权干涉。”客服还表示：“此类消息加密，连我们客服都看不到，所以不能为您告知卖家详细地址和信息。”

韵达快递和圆通快递客服建议：“联系相应的快递站和业务员，根据快递面单联系寄件人，若还是联系不上则无法处理。”

京东快递客服表示，“会根据订单编号反馈给专员处理，尽力联系到寄件人员，不设时限。”

顺丰快递客服表示：“若收到货到付款包裹，验收时发现货不对板，支持当面拒收。”

上述快递公司的客服人员均表示，一旦签收付款后再发现商品不满意想要退货，就有一定难度了。

有消费者表示，父母的快递账号绑定在自己手机上，有时候能通过App看到老人网购了“货到付款”的保健品，本想中途拦截，但App上却没有拦截渠道。对此，北青报记者咨询了多家快递公司，客服人员表示：“收件人无法申请退回，只有寄件人才可以。遇到此类情况，建议消费者收到货时当面拒收。”

提醒

消费者遇到“货到付款”最好拒收

中国交通运输协会快运物流分会副会长徐勇告诉北青报记者，“货到付款涉及两个法律关系，一个是买卖之间的法律关系，一个是快递公司与消费者投递的法律关系。感觉购物上当受骗，可以拨打12315热线向工商局的市场监管投诉。如果快递公司配送有问题，则需要快递公司去承担法律责任。快递公司的责任是把东西送到你家，如果你选择了‘货到付款’，东西送到了验收完毕发现没有问题时可以付款。一旦出现问题，尽量立马拒收。”

“我建议大家买东西尽量不要采取货到付款，如果货到付款，一定要当面验收检查，避免上当受骗。若快递员不让验货的话，就立马拒收。一旦签收，再去维权成本就比较高了。”徐勇说。

有律师对此表示，“货到付款”后若联系不上卖家，建议消费者拨打12315热线向工商局进行投诉，若涉案金额较大，则可以收集好证据向法院起诉。