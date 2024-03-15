直播带货虚假宣传问题突出

本报讯（记者 王薇）昨天，北京阳光消费大数据研究院、北京工商大学新商业经济研究院、中新经纬研究院、消费者网联合发布了《直播带货消费维权舆情分析报告（2023）》。报告分析显示，2023年直播带货消费维权舆情主要反映出虚假宣传、产品质量、价格误导、不文明带货、发货问题、退换货、销售违禁商品以及诱导场外交易等八方面问题，其中，虚假宣传问题排名第一。报告还分析了17位主播2023年的直播带货消费维权舆情。其中，李佳琦维权舆情最多，占比41.00%，相比2022年增长11.79%。

2023年直播带货消费维权舆情数据分析显示，涉及虚假宣传问题的舆情数据最多占比达到了38.97%，排名首位；其次是产品质量问题，占比为34.59%，位列第二；第三是价格误导问题，占比为13.24%；其他分别为不文明带货问题占比7.46%，发货问题占比3.62%，退换货问题占比1.91%，销售违禁商品占比0.18%，诱导场外交易占比0.03%。

对比2022年舆情数据发现，本次有关虚假宣传问题的维权舆情有所提升，由2022年的第二位上升为第一位；有关产品质量问题的维权舆情大幅下降，位居第二。而价格误导占比大幅提升，由2022年的5.08%上升为13.24%。其他问题则保持相对平稳。其中，虚假宣传、产品质量问题占比均超过三成，这说明虚假宣传和产品质量问题仍然是直播带货的主要问题，其中产品质量问题有了明显改善。

另外，报告在对2023年舆情数据进行汇总分析后发现，在涉及抖音、淘宝、快手、拼多多、京东、微博、小红书、蘑菇街和苏宁易购9家平台的直播带货消费维权舆情数据中，涉及抖音的维权舆情占比为44.65%，相对较多；其次是淘宝，占比19.55%；快手排第三，占比18.62%；此外，微博、京东、拼多多、小红书、蘑菇街、苏宁易购等平台的维权舆情占比相对较少。

报告进一步对位列维权舆情占比前三名的抖音、淘宝、快手三大平台的问题进行了分析。其中，抖音平台涉及的主要舆情问题为虚假宣传和产品质量问题，其中虚假宣传问题和不文明带货问题高于相关直播带货平台平均水平，分别为48.30%和5.51%；淘宝平台涉及的主要舆情问题是产品质量和虚假宣传，分别占比53.65%和31.85%，其中淘宝产品质量问题明显高于行业平均水平；而快手平台涉及的主要舆情问题为价格误导和虚假宣传，分别占比30.04%和22.36%，其中价格误导、发货、退换货和销售违禁商品高于平台平均水平。

报告还分析了17位主播2023年的直播带货消费维权舆情，涉及李佳琦的维权舆情最多，占比高达41.00%；其次是疯狂小杨哥，占比31.30%；香菇来了占比8.59%，排名第三；贾乃亮和辛巴占比分别为4.86%和4.64%，位列四、五位。分析显示，位列前五位的主播，其直播带货维权舆情反映的问题，主要涉及虚假宣传、产品质量、价格误导、发货问题、退换货、销售违禁商品和不文明带货等各个方面，其中虚假宣传、产品质量、价格误导、发货问题和退换货问题占到总体舆情的99.90%。

针对直播带货中存在的问题，报告也给出了建议。对于直播带货平台，应建立完善的商品信息披露机制，确保消费者能够获得真实、准确的商品信息；加强对直播主播的审核和管理，确保其真实身份和合法经营资质；加强对直播带货的监管和规范，建立行业标准和规范，推动行业健康发展。另外，建议主播群体应加强教育培训，增强自身法律意识、合规意识和责任意识，从源头上防范网络主播的违规行为，维护消费者的合法权益。