消费活力更充沛，还需权利保障更给力

3月14日，中国消费者协会发布2024年“激发消费活力”消费维权年主题调查报告。报告显示，多数受访者认为消费环境越来越好，超六成消费者认为本地区2023年的消费市场充满活力，预计2024年消费活力将更加充沛。

又到一年“3·15”。每到这个时候，与“消费”有关的话题都变得“热辣滚烫”。中消协此次发布的调查报告显示：近八成受访者对线上线下消费环境表示放心；超七成消费者自认能做到理性决策；超七成消费者认为消费环境越来越好……这样的调查结果无疑令人感到振奋，也预示着今年消费增长将会对经济增长带来更多积极影响。

消费是拉动经济增长的“三驾马车”之一，而且消费对经济的拉动作用越来越大。据商务部统计数据，2023年最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%，足以说明国内循环对经济发展的带动作用在明显增强，内需对经济增长尤为重要。消费贡献率能否持续增长，主要取决于消费活力，所以，激发消费活力就成了拉动内需的关键。要想激发消费活力，就需要在增加居民收入、完善消费供给服务、保障消费者合法权益等方面发力。

消费者是否敢消费、想消费、多消费，取决于消费者的合法权利能否得到更充分的保障。当消费环境越来越安全，从商家到监管部门越来越重视消费者权益，就会激发出更多消费活力。事实也是，多数受访者之所以预计2024年消费活力将更加充沛，主要原因是对线上线下消费环境放心，对消费环境监管力度与成效表示认可。

要想今后消费活力更充沛，就需要消费者权利保障更给力。虽然多数受访者对消费环境放心，但不是所有人都能放心消费。上述报告指出，价格虚高、虚假宣传、货不对板、售后服务没保障、损害健康和假冒伪劣现象不容忽视，应加强治理。只有解决这些关乎消费者权益的问题，才能让消费活力更充沛。

最近几天，侵害消费者权益的问题不断被曝光。如上海消保委发布《珍珠饰品直播带货调查报告》披露多个问题，如淡水珍珠辩称“澳白”、虚标直径大小、“三无”产品概率大等。再如，媒体刚刚披露新能源汽车存在续驶里程虚标、“三电”维修不透明等问题。消费领域的侵权问题越多，对消费活力的抑制作用越大。所以，既要严肃处理侵权个案以发挥警示作用，也要以共性问题为导向不断健全法律完善标准。

虽然消费领域的侵权问题很难在短时间内根除，但我们仍要有决心和信心去解决侵权问题，积极维护消费者的合法权益。换言之，保障消费者权益应该是“永远在路上”，需要持之以恒、不断推进。只有消费者权益保障越来越给力，消费环境才会变得越来越好。

多数消费者预计2024年消费活力将更加充沛，这不仅给消费供给端商家以极大信心，也给中国经济增长注入信心。希望各行各业的商家善待每个消费者，也期待有关部门当好消费者的“保护伞”，共同呵护更加充沛的消费活力。我们要认识到，消费既关乎民生，又关乎经济增长，只有消费持续保持活力，才能为经济增长注入更多动力。

当消费活力“在线”，2024年国民经济也就有了更多发展。从居民增收到完善供给再到保障消费权利，都应当更给力。这些方面的工作越到位，消费活力就会越充沛。