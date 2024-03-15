让货真价实的“高学历”食品走得更远

近期，标注“某农科院研发”“与某科研院所合作”等的“高学历”食品在社交平台、电商平台上获得较高热度。此类食品因“高学历”光环所赋予的“健康属性”，赢得了众多消费者的关注和青睐。

带有“高学历”标签的食品是否均由科研院所参与研发或合作生产？面对鱼龙混杂的“高学历”食品市场，应如何去伪存真？

“高学历”食品或藏营销陷阱

在标注“某农科院研发”的生巧克力产品的宣传页面中，“研究探索”“科技创新”“具有知识产权”等关键词让产品看上去优质又健康。农科院的招牌辅以精心搭配的产品图片，激发了不少消费者的购买欲望。在商品评价里，不少买家冲着农科院的名头给出好评——“农科院的背书与安全保证让人很放心”“不愧是农科院的，以后零食认准你们家”。然而，当被问到“和普通生巧有什么区别”时，一些买家却表示“口感一般，是看网上评价好才买”“相信农科院出品，但吃起来没啥区别”。

类似的广告语也出现在标注“某农科院联合研制”的麻辣土豆片的商品宣传页面中——“我们一直在倡导健康饮食，严苛品控只为食安”“有质检报告才是真实力，不吹嘘”。而在页面下方，商家用一行不起眼的小字给出说明，“本商品链接详情页面、主图、视频、标题等介绍中包含的‘农科院’字样，均指本商品是由生产厂家与某省农业科学院农产品加工研究所联合研制开发而成，请勿过度解读”。而究竟是如何“联合研制开发”的？在记者的询问下，客服表示“不清楚”。

有调查发现，部分打着“高学历”旗号的食品其实并未与高校、农科院等合作。如近期电商平台热卖的某品牌鲜花饼，宣称由云南农业大学、中国农业大学等联合研制，但北京市市场监管局牵头协查发现，中国农业大学并未参与研制该鲜花饼。此类宣传不仅误导了消费者，也损害了科研机构的声誉。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅表示：“一些产品之所以打着‘高学历’旗号，就是为了让消费者误以为这些产品的每个环节都是由专家把握和控制的，具有专业性和高性价比。但决定一个产品质量的除了配方，还有包括原料采买、生产工艺控制、储藏、包装等在内的很多因素。科研院所不可能随意为某个产品背书。”

行业亟须规范标准

虚假冠名鱼目混珠之下，真正的“高学历”食品如何健康发展？

朱毅认为，高校院所有着更丰富的科研经验和数据支撑，高校院所参与研发生产的真正的“高学历”食品，有望走到行业的前端。

一些食品企业正与高校院所在产品研发、技术创新等方面开展紧密的合作。以西南大学为例，该高校的魔芋科研团队成立了重庆西大魔芋生物科技有限公司。这家公司作为西南大学魔芋科研成果的转化平台，研究开发出功能性食品、特殊医学用途配方食品等系列深受消费者青睐的魔芋产品，为消费者提供了更加科学、健康的饮食选择。

此外，一些省区市的农科院也与食品企业展开了深入的合作。他们利用自身的科研优势和资源，为食品企业提供技术支持和解决方案，推动食品产业的创新发展。

面对纷杂的市场环境，朱毅表示，“高学历”食品行业亟须标准规范。朱毅举例，一些高校在签订技术合同时会要求未经高校许可，商家的宣传材料、企业名称、品牌商标等中不能用到任何关于该高校的字眼。如确需写明，需要具体标注科研院所在研发配方、制定生产工艺、采买原料、品控等各环节的实际贡献。

在规范、健康的市场环境中，科研院所可以通过研发生产“高学历”食品，将科研成果切实应用于实际生产。