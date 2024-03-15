3月13日，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）正式发布，引发社会广泛关注。

《行动方案》指出，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。

推动先进产能比重提升

“我国是制造业大国和人口大国，2023年，工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。”国家发展改革委有关负责人介绍，2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代也将创造万亿规模的市场空间。

该负责人表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，可以推动先进产能比重持续提升，使得高质量耐用消费品更多进入居民生活。这样既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患。

“我国经过几十年高速工业化、城镇化发展，存量设备逐步进入更新高峰期，同时一些工业行业出现产能过剩。”国务院发展研究中心研究员江宇接受记者采访时分析，《行动方案》如能有效落实，不仅能化解过剩产能，提高企业效益，还能大幅提高城乡人民生活水平，推动经济社会发展。

根据《行动方案》，重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。

其中，在实施设备更新行动方面，《行动方案》提出，推进重点行业设备更新改造，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

在实施消费品以旧换新行动方面，《行动方案》提出，组织开展全国汽车以旧换新促销活动，支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动等。

配套措施将陆续出台

《行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%等。

下一步如何推动《行动方案》有效落实？上述负责人透露，各有关部门将陆续制定出台重点行业节能降碳改造、工业设备更新换代等领域的具体政策或规范，以及消费品以旧换新实施办法和标准提升行动具体方案，不断完善配套措施。

该负责人还表示，将强化创新支撑，聚焦长期困扰传统产业转型升级的产业基础、重大技术装备“卡脖子”难题，积极开展重大技术装备科技攻关。

“为了使这项政策落到实处，一方面要大力推动共同富裕，加快提高中低收入人群的收入，让老百姓敢于放心花钱；另一方面，要扎实推动乡村振兴和区域协调发展，充分挖掘中西部和农村地区设备更新、消费品换新的巨大潜力。”江宇建议。