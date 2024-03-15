新技术可使蔬菜保鲜期延长2—4倍

科技日报讯 （记者马爱平）“今天，高效保鲜技术不仅在北京得到应用，还辐射至全国93个大城市。”日前，北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所所长赵晓燕告诉记者，该技术可将蔬菜保鲜期延长至原来的2—4倍。

“我们团队集成了蔬菜产地高效预冷技术、包装技术、光保鲜技术等多种先进技术，从源头上确保了蔬菜的新鲜度。”赵晓燕说，这些技术的应用，不仅能有效地延长蔬菜的保鲜期，还能保持其营养成分不被破坏，真正做到了从田间地头到消费者手中的全程新鲜。

“具体来看，蔬菜产地高效预冷技术能够迅速降低蔬菜采摘后的温度，有效减缓蔬菜呼吸作用和代谢速率，从而延长保存期限。先进的包装技术，如采用气调包装和可降解包装材料，不仅能进一步延长蔬菜的保鲜期，还能减少对环境的污染。光保鲜技术可通过特定波长的光照处理，抑制蔬菜中有害微生物的生长，促进有益物质的合成。此外，通过将蔬菜产品的保鲜技术与信息化技术相结合，我们提高了新型电商蔬菜供应链的品质控制精度和智能化水平，提升了贮运效率，确保了蔬菜品质。”赵晓燕表示。

如今，这项技术在蔬菜主产区、电商企业、产业化龙头企业、专业化流通企业以及农民合作社等广泛推广应用，降低了蔬菜的损耗，提高了贮运品质，提升了流通效率，促进了行业技术水平的提升。令赵晓燕感到自豪的是，团队的努力满足了消费者对于多样化、高品质新鲜蔬菜的需求，同时促进了蔬菜全产业链的升级，为菜农增收提供了强有力的支持。