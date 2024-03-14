中消协发布调查报告：低价旅游团暗存强制购物问题等受关注

人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，中国消费者协会（以下简称中消协）对外发布2024年“激发消费活力”消费维权年主题调查报告。调查结果显示，多数受访者认为消费环境越来越好，超六成消费者认为本地区2023年的消费市场充满活力，预计2024年消费活力将更加充沛。

调查发现，近八成受访者对线上线下消费环境表示放心，多数受访者对消费环境监管力度与成效表示认可，认为消费环境越来越好；线上线下消费市场发展各有特色，不同消费模式规范性受到消费者认可，线下市场规范度评价高于线上，新消费渠道规范性有待加强。

与此同时，一些薄弱短板和新老问题仍然困扰消费者，个人信息泄露、浪费现象、网络谣言和预付卡经营者跑路等问题亟待治理，价格虚高、虚假宣传、货不对板、售后服务没保障、损害健康和假冒伪劣现象不容忽视，应当加强治理。

报告显示，盘点过去一年来的典型消费舆情事件，28.5%的受访者表示最为关注“低价旅游团暗存强制购物问题”。23.6%的受访者对“视频平台会员服务‘打了折扣 ’”舆情表示关注，21.9%的受访者对“共享充电宝被指‘好借难还 ’”相关舆情表示关注。研学游侵权乱象、智能电视 “套娃”收费涉嫌欺诈、酒店民宿毁约侵权、航空里程积分清零等热点舆情也受到较多消费者关注。