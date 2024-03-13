闲鱼发布最新增长数据：5亿用户中95后占比最多 年轻用户带来多元的交易形态

3月伊始，万物复苏，“绿色风”吹进千家万户。

在刚刚结束的两会上，国家发改委、商务部等多部门再次明确“消费品以旧换新”政策对提振消费的重要作用，作为消费者“出旧”的闲置交易平台，闲鱼日前也发布了最新增长数据。

日前，继“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策陆续落地后，闲鱼也发布了最新的增长数据，数据显示，闲鱼日均交易额已突破10亿元，过去一年中，超过1亿人在闲鱼挂出闲置宝贝，每天都有400万件闲置物品在闲鱼上发布。

作为年轻人践行绿色生活和闲置交易社区，目前闲鱼已拥有5亿用户，其中95后占比最多，仅去年就有3000万95后新用户涌入闲鱼。来到闲鱼的年轻人带来了多元的交易形态和丰富的供给，为闲鱼注入新的生机和活力。

新型消费潜能释放 年轻人为技能、脑洞、兴趣、国潮买单

每年的开春，都是闲鱼上的交易高峰，今年的数据格外喜人。

记者从闲鱼处了解到，今年开工后，闲鱼上大量商品成交量均大幅增长，不仅手机、动漫等多个大类涨幅超过50%，更有不少技能服务、脑洞创意类商品，例如理财咨询、代做PPT、上门妆发等成交量呈指数级增长。

宠物经济也催生了闲鱼上的花式服务，羊毛毡定制、宠物训练、代遛狗、假期上门喂养等一应俱全，以羊毛毡定制为例，成交量同比增长481%，不少用于定制仿真宠物，而宠物训练服务成交量年同比增长337%，为不少新手主人解决毛孩子的“家教烦恼”。

同样活力满满的还有闲鱼上的兴趣交易，以潮玩为例，今年以来，盲盒增势依旧猛进，成交量年同比增长137倍，最高单日成交量破万；同样增势喜人的还有谷圈，作为00后活跃的新圈子，谷圈交易年同比增长300%，春节期间，00后人均交易近10单；此外，动漫模玩单价超过1000元的订单数就突破20万。

国潮风也在开年席卷消费市场，数据显示，闲鱼上，开年装饰假发成交量年同比增长71倍，其中汉服配饰等占大头，还有不少国漫IP衍生周边也是年轻人的新宠。据悉，开年闲鱼上超20个国潮品类搜索同比增长超150%，汉服、钱币、民俗手工艺品、玉翠珠宝、陶瓷紫砂排在前列。

“以旧换新”撬动消费新市场 年轻人在闲鱼过上绿色生活

让闲置物品“游”起来，已成为一种年轻人觉得潮和酷的生活方式。

3月初，“消费品以旧换新”成为社会议题，鼓励和推动消费品以旧换新，是经济社会绿色低碳转型的重要工作，闲置物品的交易流通则是践行绿色消费的重要形式之一。

作为拥有5亿用户的闲置交易社区，闲鱼的发展本身就与绿色减碳密不可分，一件衣服参与回收平均可减碳0.72kgCO 2 ，一部手机参与闲置交易更是可减碳21.34kgCO 2 ，因此在闲鱼交易闲置，是普通人践行绿色低碳生活的便捷方式。

目前，已有越来越多的年轻人接纳这种“买新前、先出旧“的绿色消费理念，过去一年，闲鱼上多品类的循环订单交易量呈增长态势，其中，家电同比增长11%。手机同比增长17%。以手机数码为例，龙年春节后，闲鱼上闲置手机发布量比节前增加124%。

年轻人在闲鱼上的绿色消费也带来了可观的减碳数据，2023财年闲鱼用户累计减碳达314万吨，平摊到每一天的减碳量达到了8600吨。

日前，闲鱼总裁丁健在接受媒体采访时表示，“消费品以旧换新”政策将进一步激发用户参与闲置交易的意愿，让闲置交易行业迎来新一轮上升周期。而闲鱼也将探索数字化便民回收新模式，并为用户持续建设一个人人能自发参与的绿色生活的社区。