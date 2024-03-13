太平人寿全面启动“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动

近日，太平人寿以“金融消保在身边、保障权益防风险”为主题口号，全面启动2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。

太平人寿围绕普及金融消费者八项基本权利、宣传金融纠纷多元化解机制、强化“三适当”原则、夯实诚信文化建设等重点内容，积极组织全国各级机构开展教育宣传活动；推出全面宣传“三聚焦”、服务保障“三提升”系列活动方案，培养消费者金融素养，增强消费者维权意识，提升消费者风险识别及防范能力，树立良好的行业形象。

太平人寿打造聚合式宣传矩阵，推出了主题鲜明、内涵丰富、角度多样的宣传内容，策划主题海报、系列推文、特色视频、消保年报、服务手册等宣传形式，并通过公司官网教育宣传专区、中国太平95589微信公众号、太平通APP等多渠道全面展示宣传。深入推进对金融消费者财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等基本权利的普及力度。同时，严格执行“三适当”要求，将合适的产品或服务通过合适的渠道提供给合适的消费者，并提醒消费者认真阅读合同，审慎对待风险测评等环节。

一方面，太平人寿组织策划了“太平保险人宣言”“太平专家说消保”“高管消保宣言职场展播”等各具特色的“金融高管讲消保”系列活动；另一方面，积极推动全员参与消保宣教活动。

为确保广大金融消费者流畅使用个人保单权益，太平人寿在本次活动期间进一步加强相关服务功能的宣传及应用推广，同时持续优化服务流程，满足多样化服务需求。

线上，针对投保服务、保全服务、理赔服务、增值服务等多个服务领域，推广电子化投保和智能双录，95589微信公众号支持36种保全业务操作实现常用服务项目全覆盖，依托“秒赔”服务实现全天候无障碍的线上理赔受理，发布新版《太平美好服务图谱》服务一本通手册宣传VIP服务权益。与此同时，太平人寿持续开展睡眠保单客户唤醒工作，活动期间将批量发布睡眠保单相关服务平台、服务案例宣传，积极推动睡眠保单清理，提示消费者关注名下保单详情，避免保障缺失。

线下，全国客服柜面统一“爱心窗口”标识，优化对老年人、残障人士等特殊群体的相关设施配置和服务提供；服务大厅“消费者教育宣传专区”普及金融知识，宣导诚信文化。同时，各级机构柜面服务窗口都将加大智能化服务手段的宣传和引导，为临柜客户做好智能服务手段的指引和帮助。