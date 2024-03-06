张伯礼代表：让基层医生“招得来、留得住”

“作为农村居民‘健康守门人’的基层医生们，受硬件条件和工资待遇等因素影响，经常面临‘招不来、留不住’的困境。”近日，全国人大代表，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在接受人民网记者采访时表示。今年两会，他带来的建议之一，就是聚焦基层医务人员“县管乡用”制度问题。

今年是张伯礼作为全国人大代表履职的第17个年头，他谈到，随着我国医疗改革的持续深入，乡镇和农村卫生院的医疗水平得到显著提高，但是人才力量仍然薄弱，医疗资源匮乏等问题依旧严峻。

全国人大代表，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼。受访者供图

为破解基层医疗卫生机构招人难、留人难问题，近年来国家明确提出鼓励开展“县管乡用”改革探索。2023年12月，国家卫生健康委等10部门联合印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，要求在县域医共体内公立医疗卫生机构编制分别核定的基础上，更加注重人员统筹使用，根据岗位需要，实行县管乡用、乡聘村用。

探索“县管乡用”，各地在积极实践。近年来，针对基层医疗人才短缺难题，重庆市垫江县提出，县级医院派出骨干医师对口帮扶基层卫生院，每年定期轮换派遣，并对派遣医师的经济待遇、工作经费予以充分保障，让群众免去舟车劳顿，常见病、多发病在基层得到解决；在人员招聘方面，福建省三明市推动基层医疗卫生人才“县管乡用”，总医院（医共体）内的人员由各总医院（医共体）统一招聘、培训、调配和管理。

“‘县管乡用’有利于提高基层医生业务水平，缩小城乡医疗服务水平的差距。”张伯礼对记者说，但由于制度不完备、管理机制不清晰等问题，有些地方在执行过程中未达到实际效果，挫伤了广大基层医务人员的积极性。

他举例，有的地方只挂靠个名分，未真正落实“县管乡用”；派遣医生和县医院医生相比，编制不明，晋升、进修甚至学习的机会不同，待遇不同，同工不同酬；乡村医生和县医院医生混编，轮流到乡镇医院值守难以落实。此外，还存在编制归属不同、政出多门、管理机制不畅等症结。

助力“小病不出村、大病不出县”，乡村期盼更多优秀的医疗卫生人才。如何让“县管乡用”真正落地？张伯礼建议，从国家层面，需要相关部门共同制定我国基层医务人员“县管乡用”管理制度。

具体来说，要明确“县管乡用”定位，实施“区域统筹、县管乡用，混编调配、上下兼顾”的管理模式，县域正式医务人员混编，统一由县医院管理，人员身份和待遇相同，混编轮流到乡镇卫生院工作2年，定期轮换；省编制部门将“县管乡用”医师编制纳入县医院，一视同仁，统一管理。

围绕人员待遇，张伯礼建议，建立健全财政投入机制，确保经费保障，提高外派医务人员积极性，在职称晋升、评优评先等方面给予一定倾斜。

“另外，还要加大对基层医务人员的职业培训、在职进修、学术活动、科研教学等方面的支持力度，提高基层医务人员业务能力。”张伯礼强调。