优化消费环境 深挖市场潜力（消费万花筒）

在全聚德北京和平门店，一只色泽枣红的烤鸭即将出炉。大堂里，北京市民刘嘉贤正带着来旅游的朋友用餐，“烤鸭是北京的特色，朋友说来了一定要打卡。”门店结合自身特色，推出了折扇、冰箱贴等文创产品，其中一款大葱样式的钥匙扣引来不少顾客选购。

餐饮住宿业是生活服务业的重要组成部分，也是我国最为活跃的消费业态之一。2023年，餐饮住宿业增加值同比增长14.5%，餐饮收入首次突破5万亿元大关，餐饮住宿业商务活动指数年均值升至扩张区间……我国餐饮住宿市场明显回暖。以餐饮住宿业为代表的接触型、聚集型消费恢复较快，充分表明餐饮住宿业是拉动内需、支撑经济发展的重要力量。

春节过后，餐饮业延续节日期间消费复苏的态势，烟火气继续升腾。中国饭店协会会长陈新华表示，相关企业要在不断优化的消费大环境中深挖行业细分领域，进一步增强餐饮、住宿消费回升势头。

一方面，要持续优化消费大环境。餐饮住宿业的主力军是民营企业，各地区各部门应以深化体制机制改革为抓手，千方百计为企业排忧解难，营造安全放心的消费环境。另一方面，要深挖细分市场潜力。目前，餐饮住宿行业特色化、精细化、品质化发展趋势明显：从亲子酒店、乡村休闲度假酒店到民宿、露营地帐篷式酒店相继“出圈”，从烘焙、茶饮的快速发展到低脂、轻食成为新“食”尚……为适应消费需求和市场环境的变化，餐厅需进一步调整菜品、口味及运营模式，增加特色菜品、风味小吃的开发和供应，宾馆也要加快提升服务品质，增添文化内涵，打造出特色产品。

陈新华认为，当前，我国正处在居民消费结构快速升级的时期，大家外出就餐、旅游出行等服务消费需求越来越细分，越来越追求品质和特色。餐饮住宿行业要乘势而上，以国潮、赛事等特色IP为切入点，将行业特点与数字消费、绿色消费、健康消费、文娱消费等快速发展的亮点相结合，进一步为消费市场提质扩容“添砖加瓦”。

业内专家表示，面对未来发展的挑战和机遇，企业需要沉下心来，结合细分用户需求不断迭代和改进产品，通过加快数字技术的应用推动行业可持续发展，继续在专业、精细、特色、智能上下功夫，不断丰富市场供给，满足不同消费者需求。

《 人民日报 》（ 2024年03月13日 19 版）