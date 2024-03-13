中国筑牢织密公卫防护网（健康中国 奋发有为）

疾病预防控制工作与人民健康福祉息息相关。2021年5月，国家疾病预防控制局（以下简称“国家疾控局”）正式挂牌成立，标志着我国公共卫生体系改革迈出关键一步。两年多来，中国的疾控体系建设有哪些新变化？疾控工作有哪些比较重大的进展？在遏制重大传染病方面面临怎样的情况？日前，国家疾控局局长王贺胜做出了回应。

建成20支突发急性传染病防控队

监测预警更加灵敏、应急处置更加有效、技术手段更加先进、综合监督更加有力、科普宣教更加接地气——在十四届全国人大二次会议民生主题记者会上，王贺胜用五个“更加”总结了国家疾控局成立以来在疾控体系建设方面取得的成绩。

在监测预警方面，王贺胜介绍，国家疾控局从健全制度机制、拓展监测渠道、规范评估预警、提升专业能力等方面持续发力，建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系，拓展形成了哨点医院监测、病毒变异监测、城市污水监测等10个子系统，强化了部门间信息通报和数据共享，为提前预判疫情流行态势，提早部署、有效应对提供了科学依据。

在应急处置方面，“全国已建成20支国家突发急性传染病防控队，不管哪个地方发生重大公共卫生事件，都能第一时间派出国家队支援。”王贺胜介绍，去年12月甘肃积石山地震发生后，甘肃和青海承建的3支国家队立即赶到灾区，协助和指导开展临时安置点的环境消毒杀菌、传染病监测、风险评估、饮用水监测等工作，助力实现灾后无大疫。“我们还将新建5支国家队，并且在全国所有市、县建设基层应急小分队，进一步提高传染病应对处置的能力和水平。”王贺胜说。

建成全球规模最大的传染病网络直报系统，平均报告时间从5天缩短到4个小时；国家层面建立了72小时内快速鉴定300种病原体的技术体系；建立全国电话流调系统，启用“95120”专用流调号码，有效提升流调工作效率……王贺胜介绍，我国充分利用最新科技成果和信息技术，提升防控的科学性和精准性。

与此同时，国家疾控局持续加强卫生健康综合监督体系建设，提高基层执法信息化水平，推进实现智能化监管，不断提升监督执法能力；开展医疗机构疾控监督员制度试点，对医疗机构传染病防治、公共卫生等与公众健康息息相关的领域，持续加大监督检查力度。去年，全国累计开展监督检查430万次，及时查处违法行为，有效维护群众的健康权益。

在科普宣教上，据介绍，国家疾控局持续开展公共卫生风险评估，结合公众关心的传染病防控、高温热浪等极端天气、地震洪涝等自然灾害、重要节假日疾病防控等热点话题，及时主动发布指引指南和健康提示，组织专家宣传解读，有效回应社会关切，推动提高公众的健康意识和自我保护意识，努力营造群防群控的良好社会氛围。

多种传染病发病率降至历史最低

中国疟疾感染病例减少至零；结核病的发病率稳步下降，成功治疗率保持在90%以上；麻疹、乙脑、流脑等疫苗可预防的多种传染病发病率降至历史最低水平；包虫病、蛔虫病等重点寄生虫病疫情明显下降，全面迈向控制或消除的新阶段……一系列数据显示，中国在遏制重大传染病、改善人民群众健康水平方面取得显著成效。

传染病防控关系人民群众的生命安全和身体健康，关系经济社会发展和国家安全稳定。王贺胜介绍，继消灭天花、消除丝虫病、脊髓灰质炎、新生儿破伤风之后，经过不懈努力，2021年中国又消除了疟疾，结束了这一严重危害人民健康的重点传染病肆虐千年的历史，在中国公共卫生史上具有里程碑意义，也为全球公共卫生事业作出了重要贡献，得到了国际社会的高度赞誉。世界卫生组织发布新闻公报称，中国疟疾感染病例由1940年的3000万减少至零，是一项了不起的壮举。

“目前，艾滋病、结核病、乙肝、丙肝、血吸虫病等重大传染病都得到有效控制。”王贺胜介绍，艾滋病经输血和血制品传播基本阻断，母婴传播和注射吸毒传播降至历史最低水平，感染者抗病毒治疗成功率达到95%以上，艾滋病疫情整体处于低流行水平；病毒性肝炎新发感染者数大幅减少，通过实施国家免疫规划，普及乙肝疫苗接种，5岁以下儿童乙肝病毒感染率控制在1%以下，保护了数以千万的儿童免于感染。

“我们也清醒认识到，新发突发传染病发生风险仍然持续存在，巩固传染病防控成效的任务仍然艰巨，防控形势依然严峻。”王贺胜表示，今年政府工作报告明确要求，“继续做好重点传染病防控”，国家疾控局将认真贯彻落实，不断总结经验，完善防控体系，优化防控策略，巩固提升防控成效，最大程度降低传染病对人民群众健康和经济社会发展的影响。

积极防范应对可能的“X疾病”

近日，世界卫生组织总干事谭德塞就“X疾病”暴发的可能性发出警告，称新的病原体和流行病的暴发“只是时间的问题，而不是是否会暴发的问题”。

如何防范“X疾病”可能带来的危害？

王贺胜表示，所谓“X疾病”，并不代表某一种具体的疾病，而是由未知病原体引发，可能导致全球大流行的传染病。“X疾病”最主要的特点是高致命、传染快、易变异，它的发生发展存在很大的不确定性，因此很难对“X疾病”的病原体以及发生的时间、地点来进行预测。各国专家普遍认为，受全球气候加速变化、人类活动范围不断扩大、病原跨物种传播频繁发生等因素影响，由“X疾病”引发全球大流行的风险在持续增加。

“虽然‘X疾病’的发生很难避免，但由此引发的大流行是可以防范和应对的。”王贺胜表示，国家疾控局将认真总结借鉴新冠疫情的防控经验，会同相关部门提前谋划，打好主动仗，以准备工作的确定性应对传染病大流行的不确定性，具体而言，包括以下几个方面——

一是建立健全法律法规体系，坚持依法防控，优化资源配置，完善平急转换的工作机制；二是建立健全多渠道监测预警体系，强化传染病风险评估，提升早发现能力；三是建立健全应急预案体系，加强应急队伍演练，做好相关物资储备，提升应急处置能力；四是建立健全科学防控体系，加大科研投入，推进传染病大流行的前瞻性研究，提升科技支撑能力；五是建立健全群防群控体系，完善部门联动机制和基层治理机制，广泛开展科普宣教，全面提升公众健康意识和疾病防控能力水平。

“传染病流行没有国界，防范应对全球传染病大流行需要国际社会共同努力，携手同行。”王贺胜表示，疾控部门将积极参与全球公共卫生治理，推动与世界卫生组织等国际组织以及其他国家的合作，为构建人类卫生健康共同体贡献中国智慧、中国力量。