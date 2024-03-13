高价的富硒食物真抗癌还是智商税？

市场上有很多“富硒产品”，宣称具有“抗癌”等健康功效。很多商家都在把它作为“高档产品”大力推广。然而，最近网络上有人对这类产品发出了质疑，认为富硒食物是智商税。下面就来对“硒与健康”以及“富硒食品”进行一下梳理。

硒是人体必需的元素 缺硒会引发诸多严重症状

生命活动以蛋白质为基础，人体内有几十种蛋白质含有硒。许多生理活动需要硒蛋白的参与。

硒的缺乏会导致严重症状。比如黑龙江克山县发现曾经存在大量“心脏异常疾病”（被称为“克山病”）。当发现该病与该地区缺硒有关，政府1970年代推广服用亚硒酸钠来补充硒，有效地预防了这种疾病。到1980年代，克山基本上消除了这种病的存在。

除了克山病，硒缺乏还可能导致其他症状。有一些证据显示硒缺乏可能与男性不育也有关。在西南的某些地区以及西伯利亚有一种骨关节疾病，推测可能也与这些地区缺硒有关。此外，缺硒会加剧碘缺乏症状，因而可能会增加婴儿克汀病的风险。

“缺硒”并没有成为公共健康问题

硒在自然界天然存在，会随着植物生长进入人类食物，从而被人体吸收。人体可以吸收有机形式存在的硒，也可以吸收无机形式存在的硒。前者主要是含有硒的蛋白质，后者通常是硒酸盐和亚硒酸盐。一般而言，有机硒的吸收率高于无机硒。不过，无机硒的吸收率也不算低了。

在食物中，海鲜和动物内脏是硒最丰富的食物来源，肌肉肉类、谷物和奶制品也能提供一些。在植物中，硒的含量主要取决于它在土壤中的含量，以及土壤的酸碱度以及硒的存在形式等因素。因此，它的含量不是植物的固有性质，而更重要的是取决于种植地区。在动物中，硒来自于吃下的食物，所以硒在动物产品的数量也各不相同。不过，动物对体内硒的储存有一定的调节能力，所以动物食物中的硒含量受地域影响不如植物那么大。

不论男女，成年人每天摄入55微克就可以满足需求。孕妇和产妇需要的稍微多一些，美国制定的标准分别是60和70微克。在全国多数地方，人们可以从常规食物中获得足够的量，所以“缺硒”并没有成为公共健康问题。

补充硒可以防癌吗？目前的研究不足以证实这一功效

富硒产品和硒补充剂的卖点并非“满足人体需求”，而是“多吃防癌”。因为硒与DNA修复、细胞凋亡、内分泌、免疫系统以及抗氧化等与癌症有关的生理活动有关，所以推测“补硒防癌”也算合理。

有一些流行病学调查的确显示硒的摄入量与某些癌症（比如结肠直肠癌、前列腺癌等等）的发生率负相关。不过，由于调查方式的局限以及数据的质量，这些数据还远远不能作为“可靠依据”。

也有研究机构进行过一些随机对照试验，但结果并不一致。比如有一项1312个美国成年人参加、为期6年的随机双盲对照研究，结果是每天服用200微克硒，前列腺癌发生率降低了52%-65%。但是，在美国、加拿大和波多黎各进行的另一项有35533位50岁以上的男性参加的相似试验，结果却是“没有效果”。

关于“补硒抗癌”的研究不少，但综合来说，基于它们能够做出的科学结论就是“不足以证实补硒可以抗癌”。

达到了推荐的“充足摄入量”之后额外补充硒，抗癌功效不靠谱，那么是不是有健康价值呢？科学界研究过的其他“健康功效”，也都是“效果不明，无法作出结论”。还有研究发现，即使每天补充600微克硒，也只是血液中的硒含量升高了，但细胞中那些含硒蛋白的活性并没有相应增加。也就是说，那些额外的硒，虽然能进入血液，但可能并不会进入细胞发挥作用。

富硒茶、富硒米有作用吗？ 有点效果但性价比不算高

“富硒茶”是某些地区出产的茶，其硒含量明显高于其他地区。一般的茶中，硒含量平均在每公斤150微克左右，而富硒茶的国家标准要求硒含量在每公斤250到4000微克之间。市场上的富硒茶中，硒含量大致在每公斤1000微克上下。这样的茶的确是符合“富硒”的标准，不过要指望它来“补硒”并不现实。一般人每天使用10克左右茶叶，其中大约含有10微克的硒。这些硒大约只有10%能够泡到茶水中，也就是1微克左右。换句话说，除非把茶叶一起吃掉，否则喝富硒茶，每天得到的硒只能占到人体需求量的2%左右——只能说是聊胜于无而已。

另一种常见的富硒食品是“富硒米”。普通大米的硒含量大约每公斤35微克，而国家富硒米标准是70到300微克。如果每天吃300克大米，那么普通米可以提供10微克硒，而富硒米则可以提供20到90微克。也就是，通过富硒米来补充硒是有效的。但需要注意的是：其他食物中也含有硒，人体也可能获得足够的量。如果需要补充硒，是否值得吃富硒米，就取决于富硒米的价格与其他补硒方式的比较了。

其他的富硒产品，比如富硒鸡蛋、富硒苹果、富硒玉米等等，有效补硒，还是需要看实际的含量和通常的食用量。

高价“富硒食物”值得买吗？可能更多图个心理愉悦

中国多数地区的土壤中含硒量都不高，因而多数地区的人群硒摄入量都不算高。美国制定的硒“安全上限”是成人400微克，中国绝大多数地区的人距离这个量都很远。也就是说，如果想要那“万一有用”的希望，吃富硒产品或者硒补充剂，也不大可能到有害的地步。

酵母硒是通过培养酵母，使得硒以硒蛋白的形式存在。从吸收率的角度来说，它会比亚硒酸钠等无机硒要高一些。但是，人体吸收的毕竟是总量，无机硒吸收率低，但是价格便宜，只要吃的量大一些也就可以弥补吸收率低的不足。

“富硒食物”当然没什么不好。如果跟普通食物价格差不多，吃一下也不会达到“摄入控制量”；但如果因为“富硒”就要卖高价，那么对于一般消费者就不值得消费了，给不差钱的人们去获得心理优越感就好。

比如“富硒鸡蛋”，超市里卖26.9元一盒，比普通鸡蛋贵多了。不过跟超市里其他的“高档鸡蛋”比起来，大致也是同等价位。换句话说，吃普通鸡蛋，是为了经济实惠地获得营养；而吃“富硒鸡蛋”以及其他的“高档鸡蛋”，则可以获得营养之外的“心理愉悦”。

文/云无心（食品工程博士、科普专家）