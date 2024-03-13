上了岁数的人说话速度快 大脑更健康

随着年龄的增长，我们会发现自己有时需要更长的时间才能想出合适的措辞，这令我们担忧自己是不是患上了老年痴呆症，或者存在认知功能衰退。

加拿大多伦多大学的心理学家发现，说话速度快是大脑健康一个更重要的指标，而说话速度慢是正常衰老的一部分。

这是首个考察健康成年人的自然说话速度与大脑健康差异的研究，发表在《衰老、神经心理学和认知杂志》上的这项研究成果认为，说话速度的快慢反映了大脑功能的变化。因此，说话速度应当作为标准认知功能测试的一部分，以帮助临床医生尽早发现认知功能衰退的迹象，帮助上了年纪的老年人保持大脑健康。

在这项研究中，125名年龄在18岁至90岁之间的健康志愿者完成了三项不同的评估。第一项评估是图片命名游戏，他们必须回答关于图片的问题，而忽略通过耳机听到的分散注意力的单词。例如，当他们看到墩布（Mop）的图片时会被问到“这个单词是不是以p作为结尾”，同时听到扫帚（Broom）这个词来分散他们的注意力。通过这种方式，研究人员能够检测参与者识别图片是什么和回忆起其名字的能力。

接下来，参与者要描述两张复杂的图片，每张用时60秒。研究人员使用基于人工智能的软件分析他们描述性语言的表现。此外，研究人员还考察了每个参与者说话的速度和停顿的时间。

最后，参与者完成了标准测试，以评估随着年龄的增长而下降，并与痴呆症风险有关的执行功能，即管理冲突的信息、集中注意力和避免分心的能力。

正如预期的那样，参与者的许多能力会随着年龄的增长而下降，包括找到合适单词来描述图片的速度。令人惊讶的是，尽管识别图片和回忆起它名字的能力确实随着年龄的增长而恶化，但这与其他认知功能的下降无关。参与者寻找合适的单词而停顿的次数和时间与大脑健康无关。相反，参与者说出图片名称的速度能够预测他们的说话速度，而且两者都与执行功能有关。

尽管很多老年人担心他们需要停下来寻找合适的单词，但上述结果表明这是衰老的正常部分。另一方面，放慢正常的说话速度，不论是不是有停顿，是大脑健康发生变化的更重要指标。

在未来，研究团队希望对更多的参与者在几年内做相同的测试，以考察说话速度是否真的能预测个体随着年龄增长的大脑健康状况。在此基础上，这些结果能支持开发尽早发现认知功能衰退的工具，允许临床医生采取合理的干预措施来帮助老年人延缓认知功能衰退。