情绪疗愈能给自己和他人更多关爱，美国瑜伽教练和冥想教练、畅销书作家谢里安娜·博伊尔在《翻篇：拔掉那根扎在你心里的刺》一书中介绍了八种方法，让你在崩溃、失控、脆弱、状态不好的时候，重新稳定自己的呼吸和情绪，让紧紧巴巴的自己重新得到放空和放松。

1.活在当下

想要更安逸的生活，首先你要关注自己当前的表现。这意味着你要提高自己观察身体感受的能力，并通过练习来控制情绪。问自己：我表现的目的是什么？你要表现出倾听和尊重的意愿。通过停顿和呼吸提升观察身体感受的能力，是一种尊重内在感受的方式。

2.一次做一件事

把手机收起来，不要发短信或查看电子邮件，把注意力集中在正在发生的事情上。如有必要，让别人知道你在工作，在一定时期内不会回复信息。最酷的部分是，你能从自己的存在中获得情绪能量，从而提高工作效率。

3.知道自己的暂停按钮在哪里

按瑜伽的相关理论，你的暂停按钮不在你的大脑里，在你的肚脐处。你肚脐周围的区域也被称为你的能量中心。当你被踢到肚子或腹部受凉时，你能充分体会到这个区域的重要性。当你感到不知所措或焦虑时，不妨试着把你的肚脐向脊柱方向收缩，就像踩刹车踏板一样。这将有助于在你的各种思绪之间创造更多的空间，帮你调整呼吸。

4.发挥想象力

想象力能给你的生活带来更多的安逸，想象一下，一条闪闪发光的水流在自净的同时，净化着这个世界。想象一下，一棵美丽的树，枝条摇曳，在经历疾风骤雨后变得高大强壮。想象一下，大地母亲是多么有奉献精神、多么强大。

5.做自己喜欢的事情

兴趣爱好可以是一个很好的享受来源，从骑自行车到园艺创作、插花、编织、写作、阅读、跳舞或练习瑜伽。在情绪疗愈期间，我开始上舞蹈课。为了增强安逸感，当生活变得机械化时，我会腾出时间放松，花时间和朋友在一起，让自己享受生活中简单的快乐。

6.整理，井井有条

当你经过一个杂乱的房间时，你是否会感觉自己的心里被堵得满满的？被束缚的情绪就像一堵砖墙。问问自己：“我在心中储存了什么杂物？”这些杂物创造的阻力让自己如何能轻松安逸地继续生活？

7.用心吃饭

当你学会更流畅地消化你的情绪时，你与食物的关系也会改变。建议你一天中至少选择一顿饭认认真真地吃，不要分心（看电视、打电话等），慢慢咀嚼食物，品尝它们的味道。

8.培养仪式感

仪式不同于常规。日常生活中有很多我们每天都在做的事情，比如刷牙和吃饭。而仪式可以增强我们与他人的联系能力。比如写下令你感激的事情，星期天做汤，或者留下一张表达爱意的字条，都是一种仪式。

仪式感会把平和带进你的心房和家庭。仪式感是可以培养的，能帮我们克服很多负能量。

我建议创造一个“放手”的仪式。下面是一些我最喜欢的放手仪式，可从中挑选最适合你的：

在通勤途中、吃饭时或睡觉前，听听舒缓的音乐。

散步，让我们姑且称之为“放手”散步。

发挥想象力。想象一股强风吹走你所有的恐惧和忧虑，想象你正在草地上、池塘边或海边轻松地微笑、自在地呼吸。

冥想。坐在一个舒适的、光线柔和的房间里，闭上眼睛。观察你的身体和呼吸，不要做出评判。如果你喜欢，你可以练习引导式冥想或听柔和、舒缓的音乐。大自然的声音可以帮助你放松。