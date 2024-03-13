中小学校每节课间应安排学生走出教室

本报讯（记者 雷嘉）教育部、国家卫健委、市场监管总局、国家疾控局近日联合印发通知，在3月以“有效减少近视发生 共同守护光明未来”为主题开展第8个全国近视防控宣传教育月活动。其中明确，中小学校每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松，每天统一安排30分钟大课间体育活动，以缓解视力疲劳。

北京青年报记者注意到，去年底教育部相关负责人就一些地方中小学生“课间10分钟被约束”问题接受媒体采访时就曾表示，2021年9月1日起施行的《未成年人学校保护规定》明确，不得对学生在课间及其他非教学时间的正当交流、游戏、出教室活动等言行自由设置不必要的约束。在实际工作中，要求中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动，每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松。教育部将进一步督促地方和学校严格落实国家有关规定，遵循教育规律和学生身心发展规律，坚决纠正以“确保学生安全”为由而简单限制学生必要的课间休息和活动的做法。此次四部门提出，确保中小学生课间正常活动，中小学校每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松，每天统一安排30分钟大课间体育活动，让学生有更多时间到户外活动和望远，缓解视力疲劳。

通知还要求，教育部命名的全国儿童青少年近视防控改革试验区和试点县（市、区）结合近视防控改革试验试点工作要求，在中小学校、幼儿园部署开展“每班张贴一张标准对数视力表、中小学生每天上下午各做一次眼保健操、每月开展一次班级内视力自测、每季度开展一次近视防控科普宣教活动、每学期初开展一次专题部署、每年跟踪对比分析一次全校学生视力状况”等“六个一”近视防控试点，探索总结近视防控创新举措和有效方法。

此外，各地教育、卫健、疾控等部门要强化医教结合，组织近视防控宣讲团、眼科和儿童眼保健专家，深入中小学校、幼儿园、社区开展近视防控和视力健康宣教活动和眼科义诊活动，大力普及科学防控近视的方法和高度近视的危害，帮助孩子养成良好用眼习惯，指导医疗机构协助学校加强学生视力检查和咨询指导，指导视力不良学生及时矫治。中小学校要在宣传教育月期间开展1次视力监测，重点关注中小学生寒假返校后视力变化情况，及时将视力监测结果反馈给学生和家长。

同时要严厉打击营销环节违法行为。各地市场监管部门加强眼镜制配场所计量监管，深入开展近视防控相关产品质量执法，加大对近视防控相关虚假宣传等违法行为打击力度，严厉查处各类违法行为，依法从严查处儿童青少年近视防控产品误导性营销宣传行为。